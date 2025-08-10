Видео
Главная Финансы Льготы для военных — как получить путевку в санаторий по УБД

Льготы для военных — как получить путевку в санаторий по УБД

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 13:35
Льготы для военных — кто имеет право на бесплатные путевки в санатории
Удостоверение УБД в руках. Фото: УНИАН

В Украине некоторые категории военнослужащих, ветеранов и их родственников имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение. В частности это защитники со статусом участников боевых действий.

Новини.LIVE рассказывают, как УБД получить бесплатную путевку в санаторий.

Читайте также:

Кому предоставляют бесплатные путевки в санатории

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", право на обеспечение санаторно-курортным лечением в учреждениях, размещенных на территории Украины, гарантировано:

  • участникам боевых действий — не чаще одного раза в год сроком на 21 день;
  • лицам с инвалидностью вследствие войны — вне очереди ежегодно сроком на 21 день;
  • участникам войны — один раз в два года сроком на 21 день;
  • пострадавшим участникам Революции Достоинства — один раз в год сроком на 21 день;
  • членам семей погибших ветеранов войны — один раз в два года сроком на 21 день;
  • членам семей погибших (умерших) Защитников или Защитниц Украины — один раз в два года сроком на 21 день.

Лица, относящиеся к вышеупомянутым категориям, должны самостоятельно выбирать санаторно-курортное учреждение соответствующего профиля лечения. Путевки оплачиваются за счет средств государственного бюджета.

Как получить путевку в санаторий бесплатно

На портале "Дія" объяснили, что для этого военному или его родственникам надо стать на учет в структурном подразделении по вопросам социальной защиты населения по месту регистрации, предоставив:

  • соответствующее заявление;
  • медицинскую справку лечебного учреждения по форме № 070/о;
  • копию удостоверения (участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, пострадавшего участника Революции Достоинства, участника войны, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны);
  • копию военного билета — для участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и участника войны;
  • копию документа, подтверждающего непосредственное участие в антитеррористической операции или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.

Разделение путевки и передача ее другому лицу запрещается. Лицам с инвалидностью вследствие войны, которые получили санаторно-курортные путевки, также выплачивается компенсация стоимости проезда до санаторно-курортного учреждения и обратно транспортом общего пользования (железнодорожным и автомобильным) согласно представленным проездным билетам.

Ранее мы писали, что жены участников боевых действий (УБД) в Украине имеют право на ряд социальных гарантий и льгот, предусмотренных законодательством. Эти льготы направлены на поддержку семей военнослужащих, которые принимали участие в защите государства, и признание их вклада в общую безопасность.

Также узнавайте, могут ли участнику боевых действий отказать в бесплатном проезде.

санатории лечение льготы УБД социальная защита
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
