Льготы для военных — кто имеет право на бесплатные путевки в санатории

В Украине некоторые категории военнослужащих, ветеранов и их родственников имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение. В частности это защитники со статусом участников боевых действий.

Кому предоставляют бесплатные путевки в санатории

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", право на обеспечение санаторно-курортным лечением в учреждениях, размещенных на территории Украины, гарантировано:

участникам боевых действий — не чаще одного раза в год сроком на 21 день;

лицам с инвалидностью вследствие войны — вне очереди ежегодно сроком на 21 день;

участникам войны — один раз в два года сроком на 21 день;

пострадавшим участникам Революции Достоинства — один раз в год сроком на 21 день;

членам семей погибших ветеранов войны — один раз в два года сроком на 21 день;

членам семей погибших (умерших) Защитников или Защитниц Украины — один раз в два года сроком на 21 день.

Лица, относящиеся к вышеупомянутым категориям, должны самостоятельно выбирать санаторно-курортное учреждение соответствующего профиля лечения. Путевки оплачиваются за счет средств государственного бюджета.

Как получить путевку в санаторий бесплатно

На портале "Дія" объяснили, что для этого военному или его родственникам надо стать на учет в структурном подразделении по вопросам социальной защиты населения по месту регистрации, предоставив:

соответствующее заявление;

медицинскую справку лечебного учреждения по форме № 070/о;

копию удостоверения (участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, пострадавшего участника Революции Достоинства, участника войны, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны);

копию военного билета — для участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и участника войны;

копию документа, подтверждающего непосредственное участие в антитеррористической операции или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.

Разделение путевки и передача ее другому лицу запрещается. Лицам с инвалидностью вследствие войны, которые получили санаторно-курортные путевки, также выплачивается компенсация стоимости проезда до санаторно-курортного учреждения и обратно транспортом общего пользования (железнодорожным и автомобильным) согласно представленным проездным билетам.

