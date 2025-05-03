Детские выплаты — как украинкам получить 7 тыс. гривен в 2025 году

Женщина стоит рядом с новорожденным ребенком. Фото: УНИАН

В некоторых регионах Украины вводятся дополнительные меры поддержки для женщин, которые рожают детей. Например, в городе Тростянец, Сумщина, роженицам в 2025 году будут выплачивать по 7 тыс. гривен.

Об этом говорится на сайте Тростянецкого городского совета.

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Кому будут выплачивать деньги

По информации ТРК "Тростянец", на 7 тыс. гривен может претендовать каждая роженица, независимо от того, где она зарегистрирована. Единственное условие: роды должны происходить в Тростянецкой больнице. Городская программа, в рамках которой роженицам будут выплачивать деньги, будет действовать до 2027 года. На ее реализацию в 2025 году планируют выделить один миллион гривен.

Что еще стоит знать

Роженицы в 2025 году могут также рассчитывать на так называемые декретные выплаты — обязательное начисление, которое украинкам выплачивают, если они оформят больничный "Беременность и роды".

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), трудоустроенным гражданкам выплачивают 100% от средней зарплаты за весь декретный отпуск. В то же время безработные женщины получат 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц.

В то же время при рождении ребенка государство выплачивает женщинам по 41 280 грн, но:

размер первого платежа будет на уровне 10 320 грн;

далее женщины ежемесячно будут получать по 860 грн следующие 36 месяцев.

Напомним, что украинские семьи, в которых воспитывается трое или более детей, могут оформить статус многодетных. Тогда они будут получать разнообразную поддержку от государства.

Также мы рассказывали, кто из украинцев получит помощь в 1 тыс. долларов. Выплаты предоставляет благотворительный фонд Gate to Ukraine.