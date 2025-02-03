Що буде з декретними виплатами у 2025 році — чи змінився розмір допомоги

Вагітна дівчина та жінка з дитиною. Фото: УНІАН

Народження дитини — вкрай важлива подія у житті кожної жінки. Держава у 2025 році надаватиме українкам допомогу не тільки за народження дитини, а й підтримуватиме породілю фінансово під час вагітності.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, на яку допомогу можуть розраховувати жінки.

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Ця допомога в Україні ще має назву декретні виплати — обов'язкове нарахування, яке українки отримують після оформлення лікарняного "Вагітність і пологи". Виплату надають як працевлаштованим жінкам, так і безробітним.

Як зазначають у Пенсійному фонді України, працевлаштованій громадянці виплачують у 2025 році 100% від середньої зарплати за усю декретну відпустку. При цьому безробітні жінки отримають 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.

"Підставою для призначення допомоги є листок непрацездатності (е-лікарняний), сформований на підставі медичного висновку та відкритий медзакладом, у якому жінка перебуває на обліку", — пояснили у ПФУ.

Медичні заклади, як правило, видають е-лікарняні майбутнім матерям починаючи з 30-го тижня вагітності. Отримати документ раніше можуть жінки, яких держава визнала такими, що постраждали від наслідків катастрофи на ЧАЕС. Їм е-лікарняний надають на 27-му тижні вагітності.

Оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами у 2025 році може тривати:

126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після), а якщо під час вагітності виникнуть ускладнення, або жінка народила двох чи більше дітей, їй мають надати ще 14 додаткових календарних днів відпустки;

180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) мають жінки, які отримали 1-3 категорію інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Скільки виплачують жінкам у декретній відпустці

Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами — компенсація 100% середньої зарплати жінки.

Також розмір виплат не може бути менший за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати.

Виплати при народженні дитини у 2025 році — якими вони є

Як зазначається на Урядовому порталі, жінки цього року отримуватимуть по 41 280 грн, але:

розмір першого платежу буде на рівні 10 320 грн;

далі жінки щомісяця отримуватимуть по 860 грн наступні 36 місяців.

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні з'явилися тимчасові виплати для дітей, які втратили батьківську опіку. З 2025 року ця допомога має перетворитися на постійну.

Також ми пояснювали, чи можуть усиновлені діти претендувати на майно рідних. Так, питання спадщини для усиновлених дітей залежить від юридичних нюансів.