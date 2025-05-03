Дитячі виплати — як українкам отримати 7 тис. гривень у 2025 році

Гроші породіллям у 2025 році — де платитимуть по 7 тис. гривень
У деяких регіонах України запроваджуються додаткові заходи підтримки для жінок, які народжують дітей. Наприклад, у місті Тростянець, що на Сумщині, породіллям у 2025 році виплачуватимуть по 7 тис. гривень.
Про це йдеться на сайті Тростянецької міської ради.
Кому виплачуватимуть гроші
За інформацією ТРК "Тростянець", на 7 тис. гривень може претендувати кожна породілля, незалежно від того, де вона зареєстрована. Єдина умова: пологи повинні відбуватися у Тростянецькій лікарні. Міська програма, в рамках якої породіллям виплачуватимуть гроші, діятиме до 2027 року. На її реалізацію у 2025 році планують виділити один мільйон гривень.
Що ще варто знати
Породіллі у 2025 році можуть також розраховувати на так звані декретні виплати — обов'язкове нарахування, яке українкам виплачують, якщо вони оформлять лікарняний "Вагітність та пологи".
За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), працевлаштованим громадянкам виплачують 100% від середньої зарплати за усю декретну відпустку. Водночас безробітні жінки отримають 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.
Водночас при народженні дитини держава виплачує жінкам по 41 280 грн, але:
- розмір першого платежу буде на рівні 10 320 грн;
- далі жінки щомісяця отримуватимуть по 860 грн наступні 36 місяців.
Нагадаємо, що українські родини, в яких виховується троє або більше дітей, можуть оформити статус багатодітних. Тоді вони отримуватимуть різноманітну підтримку від держави.
Також ми розповідали, хто з українців отримає допомогу в 1 тис. доларів. Виплати надає благодійний фонд Gate to Ukraine.
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