Выплаты для ВПЛ — где доступна финансовая помощь со сроком шесть месяцев

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Одессе и области доступна финансовая помощь на аренду жилья. Заявки принимают в рамках проекта, который реализуется при поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине и Caritas Ukraine.

Об этом говорится в сообщении Caritas Odesa UGCC в соцсети Facebook.

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Подробнее о финансовой помощи на аренду жилья

Переселенцы в Одессе и области смогут получать средства шесть месяцев по проекту "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV".

Программа призвана обеспечить оказание помощи для тех, кому нужно жилье. Она предусматривает:

компенсацию расходов на аренду жилья и жилищно-коммунальные услуги сроком до полугода;

сопровождение семьи кейс-менеджерами;

оказание поддержки в интеграции в новые громады.

Регистрация доступна при следующих условиях:

переселенцы живут в местах коллективного проживания;

ВПЛ грозит выселение из арендованного жилья и не имеют альтернативы;

новоприбывшие переселенцы, официально зарегистрированные в городе Одесса и области, начиная с августа 2024 года;

переселенцы, которые нуждаются в защите (в частности, из-за домашнего насилия).

Приоритет предоставят гражданам, которые имеют следующие категории уязвимости:

одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей;

беременная женщина или мать с детьми в возрасте до трех лет;

лицо с тяжелыми заболеваниями;

человек с инвалидностью/инвалидностью с детства;

одинокие пожилые люди (от 60 лет);

многодетные семьи.

В то же время переселенцы должны быть способны оплачивать самостоятельно аренду жилья после завершения действия проекта.

Как зарегистрироваться в программе

Для того, чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо заполнить специальную анкету.

После этого на связь выйдет представитель Каритас и пригласит на собеседование.

Граждане должны заблаговременно подготовить следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справка ВПЛ;

документ, где подтверждается уязвимость (если есть);

справка о доходах (ОК-5, ОК-7);

договор аренды жилья;

документы об арендованном жилье (копии).

Ранее мы писали, что на Сумщине некоторым гражданам доступна финпомощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В рамках программы можно получить 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев.

Также сообщалось, что украинцам доступна помощь в рамках проекта при финансовой поддержке Британии. Речь идет об экстренной помощи населению, пострадавшему в результате войны в Украине.