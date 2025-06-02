Выплаты для ВПЛ — где доступна финансовая помощь со сроком шесть месяцев

Деньги на аренду жилья — кто из ВПЛ имеет право на выплаты в июне
Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Одессе и области доступна финансовая помощь на аренду жилья. Заявки принимают в рамках проекта, который реализуется при поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине и Caritas Ukraine.
Об этом говорится в сообщении Caritas Odesa UGCC в соцсети Facebook.
Подробнее о финансовой помощи на аренду жилья
Переселенцы в Одессе и области смогут получать средства шесть месяцев по проекту "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV".
Программа призвана обеспечить оказание помощи для тех, кому нужно жилье. Она предусматривает:
- компенсацию расходов на аренду жилья и жилищно-коммунальные услуги сроком до полугода;
- сопровождение семьи кейс-менеджерами;
- оказание поддержки в интеграции в новые громады.
Регистрация доступна при следующих условиях:
- переселенцы живут в местах коллективного проживания;
- ВПЛ грозит выселение из арендованного жилья и не имеют альтернативы;
- новоприбывшие переселенцы, официально зарегистрированные в городе Одесса и области, начиная с августа 2024 года;
- переселенцы, которые нуждаются в защите (в частности, из-за домашнего насилия).
Приоритет предоставят гражданам, которые имеют следующие категории уязвимости:
- одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей;
- беременная женщина или мать с детьми в возрасте до трех лет;
- лицо с тяжелыми заболеваниями;
- человек с инвалидностью/инвалидностью с детства;
- одинокие пожилые люди (от 60 лет);
- многодетные семьи.
В то же время переселенцы должны быть способны оплачивать самостоятельно аренду жилья после завершения действия проекта.
Как зарегистрироваться в программе
Для того, чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо заполнить специальную анкету.
После этого на связь выйдет представитель Каритас и пригласит на собеседование.
Граждане должны заблаговременно подготовить следующие документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- справка ВПЛ;
- документ, где подтверждается уязвимость (если есть);
- справка о доходах (ОК-5, ОК-7);
- договор аренды жилья;
- документы об арендованном жилье (копии).
Ранее мы писали, что на Сумщине некоторым гражданам доступна финпомощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В рамках программы можно получить 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев.
Также сообщалось, что украинцам доступна помощь в рамках проекта при финансовой поддержке Британии. Речь идет об экстренной помощи населению, пострадавшему в результате войны в Украине.
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