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Деньги на аренду жилья — кто из ВПЛ имеет право на выплаты в июне

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Дата публикации 2 июня 2025 11:00
Выплаты для ВПЛ — где доступна финансовая помощь со сроком шесть месяцев
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Одессе и области доступна финансовая помощь на аренду жилья. Заявки принимают в рамках проекта, который реализуется при поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине и Caritas Ukraine.

Об этом говорится в сообщении Caritas Odesa UGCC в соцсети Facebook.

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Подробнее о финансовой помощи на аренду жилья

Переселенцы в Одессе и области смогут получать средства шесть месяцев по проекту "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV".

Программа призвана обеспечить оказание помощи для тех, кому нужно жилье. Она предусматривает:

  • компенсацию расходов на аренду жилья и жилищно-коммунальные услуги сроком до полугода;
  • сопровождение семьи кейс-менеджерами;
  • оказание поддержки в интеграции в новые громады.

Регистрация доступна при следующих условиях:

  • переселенцы живут в местах коллективного проживания;
  • ВПЛ грозит выселение из арендованного жилья и не имеют альтернативы;
  • новоприбывшие переселенцы, официально зарегистрированные в городе Одесса и области, начиная с августа 2024 года;
  • переселенцы, которые нуждаются в защите (в частности, из-за домашнего насилия).

Приоритет предоставят гражданам, которые имеют следующие категории уязвимости:

  • одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей;
  • беременная женщина или мать с детьми в возрасте до трех лет;
  • лицо с тяжелыми заболеваниями;
  • человек с инвалидностью/инвалидностью с детства;
  • одинокие пожилые люди (от 60 лет);
  • многодетные семьи.

В то же время переселенцы должны быть способны оплачивать самостоятельно аренду жилья после завершения действия проекта.

Как зарегистрироваться в программе

Для того, чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо заполнить специальную анкету.

После этого на связь выйдет представитель Каритас и пригласит на собеседование.

Граждане должны заблаговременно подготовить следующие документы:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • справка ВПЛ;
  • документ, где подтверждается уязвимость (если есть);
  • справка о доходах (ОК-5, ОК-7);
  • договор аренды жилья;
  • документы об арендованном жилье (копии).

Ранее мы писали, что на Сумщине некоторым гражданам доступна финпомощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В рамках программы можно получить 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев.

Также сообщалось, что украинцам доступна помощь в рамках проекта при финансовой поддержке Британии. Речь идет об экстренной помощи населению, пострадавшему в результате войны в Украине.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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