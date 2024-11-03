ВПЛ могут получить выплаты на аренду жилья — детали

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) в Винницкой и Днепропетровской областях имеют возможность получить финансовую поддержку для аренды жилья. Помощь, оказываемая Гуманитарным фондом для Украины (UHF), будет доступна сроком до шести месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Кто и как может получить помощь в аренде жилья

Согласно информации, сбор данных по оказанию материальной помощи в 2024 году осуществляется благотворительными организациями при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Поддержка оказывается внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои дома после 24 февраля 2022 года, не получали пособия на аренду жилья от других международных организаций и относятся к следующим категориям:

Проживают в местах временного проживания, которые могут оплачивать аренду жилья по истечении срока действия программы.

Проживают в местах временного проживания, но под угрозой выселения (например, в школах и детских садах).

Проживают в арендованном жилье, под угрозой выселения и не имеют другой альтернативы, кроме переселиться в места временного проживания.

Новоприбывшие переселенцы (до одного года), не желающие проживать в местах временного проживания.

Претенденты должны соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости, доступных по ссылке.

Организаторы отмечают, что все целевые группы должны быть готовы самостоятельно оплачивать аренду жилья по истечении срока оказания помощи. Семья обязана самостоятельно обнаружить жилье и внести оплату за первые два месяца аренды.

Все желающие могут заполнить анкету на участие в проекте по ссылке.

"В случае положительного решения после заполнения анкеты вас пригласят на собеседование, в ходе которого необходимо будет подтвердить ответы и продемонстрировать соответствующие документы", — сообщили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, в ноябре 2024 года выплаты для внутренне перемещенных лиц будут продолжены для большинства автоматически. Некоторым переселенцам нужно писать новое заявление в помощь, а кто может потерять право на выплаты.

Мы также писали, что некоторые граждане в этом месяце получат единовременную денежную помощь от ЮНИСЕФ. Размер выплаты составляет 11 тыс. гривен, но для этого нужно соответствовать нескольким критериям.