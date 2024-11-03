Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Деньги на аренду жилья — где переселенцы могут получить помощь arrow

Деньги на аренду жилья — где переселенцы могут получить помощь

3 ноября 2024 13:00
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
ВПЛ могут получить выплаты на аренду жилья — детали
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) в Винницкой и Днепропетровской областях имеют возможность получить финансовую поддержку для аренды жилья. Помощь, оказываемая Гуманитарным фондом для Украины (UHF), будет доступна сроком до шести месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте также:

Кто и как может получить помощь в аренде жилья

Согласно информации, сбор данных по оказанию материальной помощи в 2024 году осуществляется благотворительными организациями при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Поддержка оказывается внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои дома после 24 февраля 2022 года, не получали пособия на аренду жилья от других международных организаций и относятся к следующим категориям:

  • Проживают в местах временного проживания, которые могут оплачивать аренду жилья по истечении срока действия программы.
  • Проживают в местах временного проживания, но под угрозой выселения (например, в школах и детских садах).
  • Проживают в арендованном жилье, под угрозой выселения и не имеют другой альтернативы, кроме переселиться в места временного проживания.
  • Новоприбывшие переселенцы (до одного года), не желающие проживать в местах временного проживания.

Претенденты должны соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости, доступных по ссылке.

Организаторы отмечают, что все целевые группы должны быть готовы самостоятельно оплачивать аренду жилья по истечении срока оказания помощи. Семья обязана самостоятельно обнаружить жилье и внести оплату за первые два месяца аренды.

Все желающие могут заполнить анкету на участие в проекте по ссылке.

"В случае положительного решения после заполнения анкеты вас пригласят на собеседование, в ходе которого необходимо будет подтвердить ответы и продемонстрировать соответствующие документы", — сообщили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, в ноябре 2024 года выплаты для внутренне перемещенных лиц будут продолжены для большинства автоматически. Некоторым переселенцам нужно писать новое заявление в помощь, а кто может потерять право на выплаты.

Мы также писали, что некоторые граждане в этом месяце получат единовременную денежную помощь от ЮНИСЕФ. Размер выплаты составляет 11 тыс. гривен, но для этого нужно соответствовать нескольким критериям.

выплаты ВПЛ деньги аренда жилье финансовая помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:01 Диденко назвала регионы, куда завтра придет снег

Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

Срочная новость

15:01 В Херсоне прозвучала серия взрывов

14:58 В Одессе назвали переулок в честь Теофила Фраермана

14:56 Пустыню в Саудовской Аравии неожиданно засыпало снегом — видео

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

14:30 За вырубку деревьев и хранение дров грозят немалые штрафы

14:25 Золотая и багровая — осенняя Одесса в фотографиях Новини.LIVE

14:19 В Google опубликовали снимки позиций ВСУ — реакция СНБО

14:08 Кто из военных сможет уволиться со службы в ноябре — список

13:59 В Харькове полиция платила вебкам-студии для улик — приговор суда

15:01 Диденко назвала регионы, куда завтра придет снег

Срочная новость

15:01 В Херсоне прозвучала серия взрывов

14:58 В Одессе назвали переулок в честь Теофила Фраермана

14:56 Пустыню в Саудовской Аравии неожиданно засыпало снегом — видео

14:30 За вырубку деревьев и хранение дров грозят немалые штрафы

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

14:25 Золотая и багровая — осенняя Одесса в фотографиях Новини.LIVE

14:19 В Google опубликовали снимки позиций ВСУ — реакция СНБО

14:08 Кто из военных сможет уволиться со службы в ноябре — список

13:59 В Харькове полиция платила вебкам-студии для улик — приговор суда

13:54 Экс-начальник Одесского ТЦК Борисов стал "инвалидом" в СИЗО

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали