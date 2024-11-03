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Гроші на оренду житла — де переселенці можуть отримати допомогу

3 листопада 2024 13:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
ВПО можуть отримати виплати на оренду житла — деталі
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) у Вінницькій та Дніпропетровській областях мають можливість отримати фінансову підтримку для оренди житла. Допомога, яка надається Гуманітарним фондом для України (UHF), буде доступна на строк до шести місяців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Хто та як може отримати допомогу на оренду житла

Згідно з інформацією, збір даних для надання матеріальної допомоги у 2024 році здійснюється благодійними організаціями за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF). Підтримка надається внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які були змушені покинути свої домівки після 24 лютого 2022 року, не отримували допомоги на оренду житла від інших міжнародних організацій і належать до таких категорій:

  • Проживають у місцях тимчасового проживання, які можуть оплачувати приватну оренду житла після закінчення терміну дії програми.
  • Проживають у місцях тимчасового проживання, але під загрозою виселення (наприклад, у школах і дитячих садках).
  • Проживають в орендованому житлі, під загрозою виселення та не мають іншої альтернативи, окрім як переселитися в місця тимчасового проживання.
  • Новоприбулі переселенці (до одного року), які не бажають проживати в місцях тимчасового проживання.

Претенденти повинні відповідати принаймні одному з критеріїв уразливості, доступних за посиланням

Організатори зазначають, що всі цільові групи повинні бути готові самостійно оплачувати оренду житла після закінчення терміну надання допомоги. Сім'я зобов'язана самостійно знайти житло та внести оплату за перші два місяці оренди.

Усі бажаючі можуть заповнити анкету на участь у проєкті за посиланням.

"У разі позитивного рішення після заповнення анкети вас запросять на співбесіду, під час якої необхідно буде підтвердити відповіді та продемонструвати відповідні документи", — повідомили у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в листопаді 2024 року виплати для внутрішньо переміщених осіб продовжать для більшості автоматично. Деяким переселенцям потрібно писати нову заяву на допомогу, а хтось може втратити право на виплати.

Ми також писали, що деякі громадяни цього місяця отримають одноразову грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Розмір виплати сягає 11 тис. гривень, але для цього потрібно відповідати кільком критеріям.

виплати ВПО гроші оренда житло фінансова допомога

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