Обмен поврежденных денег — какие банкноты не принимают банки

Женщина держит доллары, а на столе лежат гривны. Фото: Новини.LIVE

В Украине банки могут выдать гражданам новые банкноты вместо старых, или же обменять поврежденные деньги. Впрочем, есть банкноты, которые украинцы никогда не смогут обменять, даже если очень этого захотят.

Об этом говорится в постановлении Национального банка №134.

Реклама

Читайте также:

Какие деньги в Украине невозможно обменять

В документе "Об утверждении Правил определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины" есть перечень признаков, которые делают купюры неплатежными и делают невозможным их обмен. Это, например:

настоящие (не фальшивые) банкноты, которые во время активного обращения или в результате ненадлежащего хранения имеют признаки износа/повреждения, не соответствующие критериям НБУ;

намеренно поврежденные банкноты для совершения уголовного преступления;

деньги и монеты, которые регулятор изъял из обращения;

образцы купюр с элементами рекламного характера;

банкноты, погашенные штампами или надписями "к обмену";

деньги со значительными механическими повреждениями, на которых полностью отсутствуют изображения аверса/реверса.

Также финучреждениям и обменникам запрещено обменивать или заменять поддельные банкноты, и не возмещают их владельцам после проверки.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, эксперты считают, что украинцам стоит диверсифицировать сбережения между тремя валютами: долларом, евро и гривной. Какую-то сумму можно вложить в ОВГЗ - надежный инструмент с госгарантией и более высокой доходностью, в отличие от депозитов.

Ранее мы рассказывали, что украинцы при покупке долларов или евро могут приобрести фальшивые деньги. Чтобы избежать таких ситуаций, нужно обращать внимание на текстуру банкноты, номинал и защитные элементы. Узнавайте также, являются ли настоящими доллары со звездочкой возле серийного номера.