Обмін пошкоджених грошей — які банкноти не приймають банки

В Україні банки можуть видати громадянам нові банкноти замість старих, або ж обміняти пошкоджені гроші. Втім є банкноти, які українці ніколи не зможуть обміняти, навіть якщо дуже цього хотітимуть.

Про це йдеться в постанові Національного банку №134.

Які гроші в Україні неможливо обміняти

У документі "Про затвердження Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України" є перелік ознак, які роблять купюри неплатіжними та унеможливлюють їх обмін. Це, наприклад:

справжні (не фальшиві) банкноти, які під час активного обігу чи в результаті неналежного зберігання мають ознаки зношення/пошкодження, що не відповідають критеріям НБУ;

навмисно пошкоджені банкноти для вчинення кримінального правопорушення;

гроші та монети, які регулятор вилучив з обігу;

зразки купюр з елементами рекламного характеру;

банкноти, погашені штампами або написами "до обміну";

гроші зі значними механічними пошкодженнями, на яких повністю відсутні зображення аверсу/реверсу.

Також фінустановам та обмінникам заборонено обмінювати чи замінювати підроблені банкноти, і не відшкодовують їх власникам після перевірки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, експерти вважають, що українцям варто диверсифікувати заощадження між трьома валютами: доларом, євро та гривнею. Якусь суму можна вкласти в ОВДП — надійний інструмент із держгарантією та вищою дохідністю, на відміну від депозитів.

Раніше ми розповідали, що українці під час купівлі доларів чи євро можуть придбати фальшиві гроші. Щоб уникнути таких ситуацій, потрібно звертати увагу на текстуру банкноти, номінал та захисні елементи. Дізнавайтесь також, чи є справжніми долари із зірочкою біля серійного номера.