Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Деньги на коммуналку — кому дадут субсидию в ноябре arrow

Деньги на коммуналку — кому дадут субсидию в ноябре

1 ноября 2024 08:42
Ксения Симонова - Редактор
Субсидии на коммуналку – кто получит государственную помощь в ноябре
Люди делают подсчеты. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Многие украинские семьи в ноябре 2024 года получат субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом заявки могут подавать все желающие, государственную помощь назначат при соответствии критериям.

Об этом рассказали специалисты Пенсионного фонда.

Читайте также:

Кто имеет право на субсидии в ноябре

Государственная помощь в виде субсидии особенно актуальна с наступлением отопительного сезона. В зимний период времени выплаты будут существенно больше, ведь начнут компенсировать затраты на отопление.

Среди основных категорий получателей:

  • владельцы жилья;
  • арендаторы, имеющие официальный договор;
  • члены жилищного кооператива;
  • внутренние переселенцы;
  • граждане, проживающие в жилье по доверенности.

На субсидию имеют право:

  • пенсионеры;
  • малообеспеченные семьи;
  • лица с инвалидностью;
  • безработные;
  • зарегистрированы в центре занятости;
  • семьи с детьми.

Из критериев права на пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг — невозможность самому оплачивать счета.

Какие условия предоставления субсидии

Ключевые условия в назначении субсидии:

  • отсутствие транспорта возрастом до пяти лет;
  • площадь жилья не больше установленных норм (130 кв.м — квартиры, 230 кв.м — дома);
  • отсутствие депозитов более чем на 100 тыс. гривен;
  • отсутствие дорогих покупок более 50 тыс. гривен;
  • общий доход отвечает установленным нормативам;
  • отсутствие долга за коммунальные сервисы.

В субсидии могут отказать владельцам, имеющим два и более объекта недвижимости, авто премиум-класса, большие сбережения на банковских счетах. А также гражданам, которые совершили большую покупку в течение года, имеют долг за коммунальные услуги более трех месяцев, не работают, сдают в аренду жилье.

Что еще стоит знать

Напомним, в правительстве рассказали о действующих программах поддержки украинцев в рамках подготовки к зиме. Гражданам доступны жилищные субсидии и льготы, а также помощь на покупку топлива до 21 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что граждане Украины, не способные самостоятельно возмещать расходы на коммунальные услуги, имеют право на получение государственной субсидии. Известно, могут ли получить такую помощь неработающие лица.

выплаты коммунальные услуги ЖКХ субсидии финансовая помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:30 Южанина заявила, что 100 млрд грн из бюджета можно перенаправить

10:19 Одесские активисты жалуются на страницы Instagram — причина

10:18 Ценные бумаги от 1 тыс. грн — ПриватБанк обновил правила

10:15 Канада убеждает союзников разрешить Украине дальнобойные атаки

10:10 Почему Трамп разрешил поставлять оружие Украине в 2018 году

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

10:04 В США заявили, что фейки о выборах исходят от России

10:03 Враг атаковал Харьковскую область — в ОВА заявили о последствиях

09:57 В Ставрополе по нефтебазе попал беспилотник — фото и видео

09:46 Готовимся к отключениям света в Одессе — кого коснется

09:40 Какие пенсии назначили себе руководители ПФУ — известные суммы

10:19 Одесские активисты жалуются на страницы Instagram — причина

10:18 Ценные бумаги от 1 тыс. грн — ПриватБанк обновил правила

10:15 Канада убеждает союзников разрешить Украине дальнобойные атаки

10:10 Почему Трамп разрешил поставлять оружие Украине в 2018 году

10:04 В США заявили, что фейки о выборах исходят от России

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

10:03 Враг атаковал Харьковскую область — в ОВА заявили о последствиях

09:57 В Ставрополе по нефтебазе попал беспилотник — фото и видео

09:46 Готовимся к отключениям света в Одессе — кого коснется

09:40 Какие пенсии назначили себе руководители ПФУ — известные суммы

09:38 ГУР показало видео охоты на оккупантов — от дронов не уйти

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

Text

10:30 Южанина заявила, что 100 млрд грн из бюджета можно перенаправить

Text

08:56 Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

Text

08:07 Попенко назвал реальные долги Украины перед Нафтогазом

Text

08:00 Когда появится отсрочка в Резерв+ — эфир Ранок.LIVE

Text

07:55 Экономист назвал показатель дефицита в бюджете Украины

31 октября 2024
Text

23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

Text

22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

Text

17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре