Субсидии на коммуналку – кто получит государственную помощь в ноябре

Люди делают подсчеты. Фото: Freepik

Многие украинские семьи в ноябре 2024 года получат субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом заявки могут подавать все желающие, государственную помощь назначат при соответствии критериям.

Об этом рассказали специалисты Пенсионного фонда.

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Кто имеет право на субсидии в ноябре

Государственная помощь в виде субсидии особенно актуальна с наступлением отопительного сезона. В зимний период времени выплаты будут существенно больше, ведь начнут компенсировать затраты на отопление.

Среди основных категорий получателей:

владельцы жилья;

арендаторы, имеющие официальный договор;

члены жилищного кооператива;

внутренние переселенцы;

граждане, проживающие в жилье по доверенности.

На субсидию имеют право:

пенсионеры;

малообеспеченные семьи;

лица с инвалидностью;

безработные;

зарегистрированы в центре занятости;

семьи с детьми.

Из критериев права на пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг — невозможность самому оплачивать счета.

Какие условия предоставления субсидии

Ключевые условия в назначении субсидии:

отсутствие транспорта возрастом до пяти лет;

площадь жилья не больше установленных норм (130 кв.м — квартиры, 230 кв.м — дома);

отсутствие депозитов более чем на 100 тыс. гривен;

отсутствие дорогих покупок более 50 тыс. гривен;

общий доход отвечает установленным нормативам;

отсутствие долга за коммунальные сервисы.

В субсидии могут отказать владельцам, имеющим два и более объекта недвижимости, авто премиум-класса, большие сбережения на банковских счетах. А также гражданам, которые совершили большую покупку в течение года, имеют долг за коммунальные услуги более трех месяцев, не работают, сдают в аренду жилье.

Что еще стоит знать

Напомним, в правительстве рассказали о действующих программах поддержки украинцев в рамках подготовки к зиме. Гражданам доступны жилищные субсидии и льготы, а также помощь на покупку топлива до 21 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что граждане Украины, не способные самостоятельно возмещать расходы на коммунальные услуги, имеют право на получение государственной субсидии. Известно, могут ли получить такую помощь неработающие лица.