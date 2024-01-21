Какая сумма денег на счете может вызвать внимание налоговой службы

Деньги и телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В некоторых случаях финансовые операции на карточках украинцев могут привлечь внимание налоговой. Поэтому граждан часто интересует вопрос о том, сколько нужно иметь денег на личном счете, чтобы соответствующие органы заинтересовались транзакциями.

Об этом рассказала бухгалтер Леся Днестрянская на своей странице в Instagram.

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Бухгалтер пояснила, что есть несколько вариантов, когда налоговая может обратить внимание на финансовые операции по личным банковским картам. А именно:

Если в течение месяцев на личную карту поступают регулярные платежи от разных людей.

Если на карту одним платежом человек получает большую сумму в валюте или 50 000 грн одним платежом.

Если в течение месяца человеку на карту поступило 400 000 грн и больше.

То есть, если налоговой станет известно об осуществлении таких операций, специалисты обязательно проверят деятельность держателя банковской карты.

Когда банк может заблокировать платеж через финмониторинг

В Украине действует базовый Закон о предотвращении и противодействии отмыванию средств/финансированию терроризма (ПИК/ФТ). Кроме того, банки на основе решений НБУ устанавливают свои нормы по проверке клиентов и их операциям.

Раздел III закона о ПИК/ФТ относит к финансовым операциям, подлежащим финансовому мониторингу, пороговые операции и подозрительные финансовые операции:

пороговые финансовые операции — если сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тысяч гривен (для субъектов хозяйствования, проводящих лотереи и/или азартные игры, — 55 тысяч гривен) при наличии одного или более следующих признаков:

если хотя бы одна из сторон-участников финансовой операции имеет регистрацию, место жительства или в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины,

и/или в государстве (юрисдикции), не выполняющем или ненадлежащим образом выполняющем рекомендации международных организаций в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов,

финансовые операции политически значимых лиц, членов их семьи и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами (PEPs);

платежные операции по переводу средств за границу (в том числе к государствам, отнесенным Кабинетом министров Украины в оффшорные зоны);

финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств).

Подозрительные финансовые операции (деятельность) — финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если у субъекта первичного финансового мониторинга (СПФМ) есть подозрение или есть достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового поражения.

Напомним, что в государственном финучреждении "ПриватБанк" продолжается финансовый мониторинг, в рамках которого блокируют счета и доступ к приложению "Приват24" клиентов из-за подозрительных операций. Известно, возможно ли возобновление обслуживания в банке.