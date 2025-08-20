Единовременное пособие на печное топливо — по каким причинам украинцам не выплатят деньги

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Государство в 2025 году поможет украинцам обеспечить себя отоплением на осенне-зимний период, предоставив им финансовую помощь. Однако деньги выплатят при определенных условиях.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто не получит средства на отопление.

О какой помощи идет речь

В последние дни июля 2025 года, как сообщается на странице Юридического советника для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в социальной сети Facebook, правительством был одобрен механизм целевой одноразовой денежной помощи, благодаря которой определенные домохозяйства обеспечат себя дровами или углем на отопительный сезон 2025/2026. Речь идет о выплате в 19,4 тысячи гривен украинцам, которые фактически проживают в жилых домах или помещениях, отапливаемых твердым топливом, на территории таких областей:

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Черниговская.

Однако некоторые домохозяйства рискуют остаться без финансирования. Так, помощь не выделят:

если домохозяйство уже получило любую другую помощь на твердое топливо от международных организаций в этом же отопительном сезоне;

если в представленных документах есть исправления, ложные данные или расхождения.

Кто получит финпомощь

По 19,4 тысячи гривен должны выплатить жителям территориальных общин, расположенных:

в 10-километровой зоне от границы с Россией или линии соприкосновения;

на территориях активных или возможных боевых действий;

на территориях, которые были или являются временно оккупированными РФ.

Информацию о подаче заявки можно узнать на сайтах тергромад. Подать заявку необходимо до 24 августа 2025 года, сделать это может любой совершеннолетний член семьи (домохозяйства).

