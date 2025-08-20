Одноразова допомога на пічне паливо — з яких причин українцям не виплатять гроші

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Держава у 2025 році допоможе українцям забезпечити себе опаленням на осінньо-зимовий період, надавши їм фінансову допомогу. Однак гроші нададуть за певних умов.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто не отримає кошти на опалення.

Реклама

Читайте також:

Про яку допомогу йдеться

В останні дні липня 2025 року, як повідомляється на сторінці Юридичного порадника для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у соціальній мережі Facebook, урядом був схвалений механізм цільової одноразової грошової допомоги, завдяки якій певні домогосподарства забезпечать себе дровами чи вугіллям на опалювальний сезон 2025/2026. Йдеться про виплату у 19,4 тисячі гривень особам, які фактично проживають у житлових будинках чи приміщеннях, що опалюються твердим паливом, на території таких областей:

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Луганська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Чернігівська.

Однак деякі домогосподарства ризикують залишитися без фінансування. Так, допомогу не виділять:

якщо домогосподарство вже отримало будь-яку іншу допомогу на тверде паливо від міжнародних організацій у цьому ж опалювальному сезоні;

якщо у поданих документах є виправлення, неправдиві дані чи розбіжності.

Хто отримає фіндопомогу

По 19,4 тисячі гривень мають виплатити жителям територіальних громад, що розташовані:

у 10-кілометровій зоні від кордону з Росією або лінії зіткнення;

на територіях активних чи можливих бойових дій;

на територіях, що були або є тимчасово окуповані РФ.

Інформацію стосовно подання заявки можна дізнатися на сайтах тергромад. Подати заявку необхідно до 24 серпня 2025 року, зробити це може будь-який повнолітній член сім’ї (домогосподарства).

Раніше ми пояснювали, кому з ВПО держава компенсує витрати на оренду житла та коли можна отримати повну компенсацію. Також нагадаємо, український Червоний Хрест надасть гранти підприємцям в одному з регіонів країни. Гроші дадуть на започаткування, розвиток чи відновлення власної справи.