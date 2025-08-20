Одноразова допомога на пічне паливо — з яких причин українцям не виплатять гроші

Гроші на дрова чи вугілля — хто не отримає 20 тис. грн
Держава у 2025 році допоможе українцям забезпечити себе опаленням на осінньо-зимовий період, надавши їм фінансову допомогу. Однак гроші нададуть за певних умов.
Про яку допомогу йдеться
В останні дні липня 2025 року, як повідомляється на сторінці Юридичного порадника для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у соціальній мережі Facebook, урядом був схвалений механізм цільової одноразової грошової допомоги, завдяки якій певні домогосподарства забезпечать себе дровами чи вугіллям на опалювальний сезон 2025/2026. Йдеться про виплату у 19,4 тисячі гривень особам, які фактично проживають у житлових будинках чи приміщеннях, що опалюються твердим паливом, на території таких областей:
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Луганська;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Чернігівська.
Однак деякі домогосподарства ризикують залишитися без фінансування. Так, допомогу не виділять:
- якщо домогосподарство вже отримало будь-яку іншу допомогу на тверде паливо від міжнародних організацій у цьому ж опалювальному сезоні;
- якщо у поданих документах є виправлення, неправдиві дані чи розбіжності.
Хто отримає фіндопомогу
По 19,4 тисячі гривень мають виплатити жителям територіальних громад, що розташовані:
- у 10-кілометровій зоні від кордону з Росією або лінії зіткнення;
- на територіях активних чи можливих бойових дій;
- на територіях, що були або є тимчасово окуповані РФ.
Інформацію стосовно подання заявки можна дізнатися на сайтах тергромад. Подати заявку необхідно до 24 серпня 2025 року, зробити це може будь-який повнолітній член сім’ї (домогосподарства).
