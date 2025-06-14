Выплаты на уход за пенсионером — кому и как выплачивают в 2025 году

Мужчина и пожилая женщина пожилого возраста. Фото: Freepik

Украинское законодательство наделяет граждан правом получать компенсации за предоставление услуг непрофессионального ухода за пожилыми людьми. Известно, кто именно может воспользоваться соответствующей возможностью, какие необходимы документы и каков размер компенсации в 2025 году.

Такая государственная помощь предусмотрена правительственным постановлением №859.

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право на госпомощь по уходу и сумма компенсации

Речь идет о постановлении "Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе". Согласно ему, гражданам могут выплачивать ежемесячные компенсации за услугу по предоставлению ухода за пожилыми людьми или лицами с инвалидностью на непрофессиональной основе.

На выплаты за услуги по уходу граждане могут рассчитывать при следующих условиях:

есть подтвержденные факты родственных связей с тем, кто нуждается в предоставлении услуги по уходу;

совместное проживание с лицом, нуждающемся в уходе, на жилой площади, связанные общим бытом;

имеют взаимные права с обязанностями.

есть документальное подтверждение со стороны врачей о проблемах со здоровьем такого человека.

Размер компенсации привязан к доходам и определяется индивидуально для отдельно каждого заявителя.

Согласно правилам, компенсация рассчитывается как разница между суммой прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, установленным на 1 января текущего года (с 1 января 2025 года — это 2920 гривен) и размером среднемесячного совокупного дохода за последние полгода лица, которое будет предоставлять соответствующие соцуслуги на непрофессиональной основе.

Тогда как среднемесячный доход гражданина устанавливают путем деления общего среднемесячного дохода семьи на количество членов в домохозяйстве.

Какие необходимы документы на оформление компенсации по уходу

Граждане, которые намерены оформить компенсации по уходу за пожилым человеком или лицом с инвалидностью, должны собрать специальный пакет документов. Помощь будет назначена исключительно на основе представленных:

паспорта заявителя и того, кто нуждается в социальной услуге (вместе с заявлением);

идентификационного кода (для обоих);

заявления о согласии на предоставление соответствующей социальной услуги;

заявления о согласии на получение соцуслуги;

декларации о доходах и имущественном состоянии (заполненная на основе справок о доходах каждого члена семьи);

справки к акту осмотра от медкомиссии (для лиц с инвалидностью);

заключения медицинского учреждения о необходимости в уходе из-за когнитивных нарушений;

заключения медкомиссии о необходимости в уходе за неизлечимо больными гражданами, если не имеют такой возможности.



Ранее мы писали о том, что в августе текущего года некоторым гражданам пожилого возраста предоставят доплаты к пенсиям. Размер будет колебаться от 450 до 3,1 тыс. гривен.

Также сообщалось, что украинцам назвали средний размер пенсионной выплаты. Сумма против 2024 года выросла на 7,5%, однако минимальная сумма пенсии по возрасту не изменилась.