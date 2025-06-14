Виплати на догляд за пенсіонером — кому і як виплачують у 2025 році

Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

Українське законодавство наділяє громадян правом отримувати компенсації за надання послуг непрофесійного догляду за людьми похилого віку. Відомо, хто саме може скористатися відповідною можливістю, які необхідні документи та який розмір компенсації у 2025 році.

Така державна допомога передбачена урядовою постановою №859.

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Йдеться про постанову "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Згідно з нею, громадянам можуть виплачувати щомісячні компенсації за послугу з надання догляду за людьми похилого віку чи особами з інвалідністю на непрофесійній основі.

На виплати за послуги з догляду громадяни можуть розраховувати за таких умов:

є підтверджені факти родинних зв'язків з тим, хто потребує надання послуги з догляду;

спільне проживання з особою, яка потребує догляду, на житловій площі, пов’язані спільним побутом;

мають взаємні права з обов’язками.

є документальне підтвердження з боку лікарів про проблеми зі здоров'ям такої людини.

Розмір компенсації прив'язаний до доходів і визначається індивідуально для окремо кожного заявника.

Згідно з правилами, компенсація розраховується як різницю між сумою прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць, встановленим на 1 січня поточного року (від 1 січня 2025 року — це 2920 гривень) та розміром середньомісячного сукупного доходу за останні пів року особи, яка буде надавати відповідні соцпослуги на непрофесійній основі.

Тоді як середньомісячний дохід громадянина встановлюють шляхом поділу загального середньомісячного доходу родини на кількість членів у домогосподарстві.

Які необхідні документи на оформлення компенсації з догляду

Громадяни, які мають намір оформити компенсації з догляду за людиною похилого віку чи особою з інвалідністю, мають зібрати спеціальний пакет документів. Допомога буде призначена виключно на основі поданих:

паспорта заявника та того, хто потребує соціальної послуги (разом із заявою);

ідентифікаційного коду (для обох);

заяви про згоду на надання відповідної соціальної послуги;

заяви про згоду на отримання соцпослуги;

декларації про доходи та майновий стан (заповнена на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї);

довідки до акту огляду від медкомісії (для осіб з інвалідністю);

висновку медичного закладу про потребу у догляді через когнітивні порушення;

висновку медкомісії про необхідність у догляді за невиліковно хворими громадянами, якщо не мають такої змоги.



Раніше ми писали про те, що у серпні поточного року деяким громадянам похилого віку нададуть доплати до пенсій. Розмір буде коливатися від 450 до 3,1 тис. гривень.

Також повідомлялося, що українцям назвали середній розмір пенсійної виплати. Сума проти 2024 року зросла на 7,5%, однак мінімальна сума пенсії за віком не змінилась.