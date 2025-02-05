Индексация пенсий с 1 марта — Шмыгаль уточнил, хватит ли денег на повышение

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Denys_Smyhal

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль объявил о планах по проведению индексации пенсионных выплат граждан 1 марта 2025 года. Он объяснил, где возьмут средства на покрытие финансовых расходов.

Об этом премьер-министр заявил на совместном заседании правительства с президентом Украины.

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Индексация пенсий в марте 2025 года

По словам Шмыгаля, Кабинет министров в этом году планирует полностью обеспечить все расходы на индексацию пенсий, социальную помощь, зарплаты работникам бюджетной сферы.

"Мы 1 марта индексируем пенсии. Мы имеем достаточно средств, чтобы полностью обеспечить людей субсидиями... На уровень инфляции пенсии, согласно закону, будут проиндексированы в первое число, как этого требует закон. Все выплаты социальные, пенсионные, бюджетные, обеспечение зарплат всех бюджетников полностью бюджетом обеспечены, будет выполнено. Ну, и ключевые расходы, это, конечно же, оборонные расходы. Мы также их обеспечиваем", — говорится в сообщении.

Хватит ли средств на выплаты украинцам

Также глава Кабинета министров отметил, что несмотря на нынешний дефицит государственного бюджета в 38,5 млрд долларов, украинские западные партнеры гарантировали покрытие этой суммы. Поэтому средств на финансирование бюджетных расходов достаточно.

"Дефицит бюджета в этом году составляет, соответственно, потребность дополнительного финансирования составляет 38,5 млрд долларов. Мы знаем, где брать эти деньги, они уже спланированы с ЕС, Всемирным банком, МВФ и другими нашими партнерами: Канада, Великобритания, Япония, Норвегия. Все эти страны поддерживают нас. Общая сумма поддержки 38,732 млрд долларов. Мы понимаем, где брать деньги для финансирования дефицита бюджета", — пояснил Шмыгаль.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинцам с 1 марта 2025 года осовременят пенсии, как и обещали.

Напомним, индексация пенсий ожидается ориентировочно на уровне 10%, однако окончательный размер повышения станет известен в конце февраля. Поскольку еще нет статистических данных по инфляции, от которых напрямую зависит осовременивание пенсий.

Ранее мы сообщали, что в этом году показатели минимальной и максимальной пенсионной выплат останутся на уровне предыдущих лет. Также предусмотрены ограничения на период военного положения для лиц, которым начисляют выплаты по спецзаконам.