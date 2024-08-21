Денежная помощь ко Дню Независимости — какие категории людей получат выплаты

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С августа 2024 года некоторые категории граждан получат денежную помощь ко Дню Независимости. Известно, кому не начислят праздничные выплаты.

Об этом сообщает "Канал24".

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Особенности выплаты средств ко Дню Независимости

Денежную помощь к празднику 24 августа предоставят в рамках законов "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Пенсионерам начислят средства вместе с пенсией за август. Таким гражданам не нужно обращаться специально в Пенсионный фонд для получения выплат.

Тем гражданам, которые имеют право на денежную помощь, не являются людьми пенсионного возраста и не проходят военную службу, выплата будет осуществлена на текущие счета в уполномоченных банках.

Как отмечает издание, средства не получат те, кто не принадлежит к особым категориям лиц. А именно:

к лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним заключенным в концентрационных лагерях, гетто, других местах (первая группа — 3,1 тыс. грн, вторая группа — 2,9 тысячи гривен, третья группа — 2,7 тыс. грн);

к участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также к детям, родившимся в местах принудительного содержания родителей (1 тыс. грн);

к лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (3,1 тыс. грн);

к членам семей погибших/умерших ветеранов войны, членам семей погибших/умерших защитников и защитниц, умершим участникам боевых действий, участникам войны и жертвам нацистских преследований (650 тыс. грн);

к участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, другим местам принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, участникам борьбы с национал-социалистским режимом в тылу (450 грн).

Что еще стоит знать

Напомним, гражданам с низким доходом доступна новая финансовая помощь в августе 2024 года. Ее могут получить жители Одессы и области.

Также мы писали, что в одном из регионов гражданам доступна денежная помощь на аренду жилья от УВКБ ООН. Речь идет о предоставлении выплат жителям и переселенцам Днепра и области.