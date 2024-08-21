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Гроші до Дня Незалежності — кому з українців не нарахують виплати

21 серпня 2024 09:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога до Дня Незалежності — які категорії людей отримають виплати
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Із серпня 2024 року деякі категорії громадян отримають грошову допомогу до Дня Незалежності. Відомо, кому не нарахують святкові виплати.

Про це повідомляє "Канал24".

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Грошову допомогу до свята 24 серпня нададуть в рамках законів "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань".

Пенсіонерам нарахують кошти разом із пенсією за серпень. Таким громадянам не потрібно звертатися спеціально до Пенсійного фонду для отримання виплат.

Тим громадянам, які мають право на грошову допомогу, не є людьми пенсійного віку та не проходять військову службу, виплату здійснять на поточні рахунки в уповноважених банках.

Як зазначає видання, кошти не отримають ті, хто не належить до особливих категорій осіб. А саме:

  • до осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх ув'язнених в концентраційних таборах, гетто, інших місць (перша група — 3,1 тис. грн, друга група — 2,9 тисячі гривень, третя група — 2,7 тис. грн);
  • до учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітей, які народилися у місцях примусового тримання батьків (1 тис. грн);
  • до осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (3,1 тис. грн);
  • до членів родин загиблих/померлих ветеранів війни, членів родин загиблих/померлих захисників і захисниць, померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань (650 тис. грн);
  • до учасників війни та колишніх в’язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, осіб, яких насильно вивезли на примусові роботи, дітей партизанів, підпільників, учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу (450 грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадянам з низьким доходом доступна нова фінансова допомога у серпні 2024 року. Її можуть отримати жителі Одеси та області.

Також ми писали, що в одному з регіонів громадянам доступна грошова допомога на оренду житла від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат для жителів та переселенців Дніпра та області.

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