Помощь ко Дню Независимости — кто может не получить выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ветераны войны и некоторые категории граждан получат денежную помощь ко Дню Независимости в 2024 году. Некоторым необходимо лично обратиться за выплатами, иначе грозит потеря денег.

Об этом идет речь на сайте Пенсионного фонда.

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Кто получит помощь ко Дню Независимости-2024

Ранее правительство утвердило разовую денежную помощь ко Дню Независимости Украины в размере от 450 до 3,1 тыс. грн. В частности:

450 грн получат участники войны/бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания/лица, насильственно вывезенные на принудительные работы/дети партизан, подпольщиков/другие лица, боровшиеся с национал-социалистским режимом, находясь в тылу;

650 грн получат члены семей погибших/умерших ветеранов войны, которым дали статус в соответствии с п. 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты", жены/мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны, жены/мужья умерших участников боевых действий /войны/жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью по общей болезни, трудовому увечью и другим причинам, которые не женились во второй раз;

1 тыс. грн получат участники боевых действий/пострадавшие участники Революции Достоинства/бывшие несовершеннолетние (на время заключения не было 18 лет) заключенные концентрационных лагерей/гетто/других мест принудительного содержания, дети, родившиеся в местах принудительного содержания родителей;

3,1 тыс. грн — лица, у которых есть особые заслуги перед Родиной; лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым не было 14 лет на время заключения) заключенные концентрационных лагерей/гетто/других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам (I группа — 3,1 тыс. грн, II группа — 2,9 тыс. грн; III группа — 2,7 тыс. грн).

Как получить выплаты в 2024 году

Украинские пенсионеры получат денежную помощь вместе с пенсией. Обращаться никуда не нужно.

В то же время, ветераны войны, которые проходят службу или работают и не являются пенсионерами, получат средства через небюджетные счета воинских частей/учреждений/организаций, где проходят службу или работают. Для этого нужно подать заявки, в частности через портал е-услуг Пенсионного фонда.

Также те, кто имеет право на выплату, не являются пенсионерами и не проходят службу/не работают, должны подать заявление в Пенсионный фонд. Выплату производят по месту жительства граждан на текущие счета в уполномоченном финучреждении.

Заявления на денежную выплату следует подавать до 1 августа этого года. Если нет такой возможности, то до 1 октября, но не позже.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство цифровой трансформации сообщает о новой возможности украинцев получить гранты на развитие бизнеса. По программе Experiment 1.01 предоставляется до 5 тыс. долларов финансовой помощи.

Также мы писали, что в правительстве запустили новую грантовую программу в 480 тысяч евро. Деньги доступны для малого и среднего бизнеса.