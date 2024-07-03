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Гроші до Дня Незалежності — хто може втратити виплати

3 липня 2024 10:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога до Дня Незалежності — хто може не отримати виплати
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні ветерани війни та деякі категорії громадян отримають грошову допомогу до Дня Незалежності у 2024 році. Декому необхідно особисто звернутися за виплатами, інакше загрожує втрата грошей.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду.

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Хто отримає допомогу до Дня Незалежності-2024

Раніше уряд затвердив разову грошову допомогу до Дня Незалежності України у розмірах від 450 до 3,1 тис. грн. Зокрема:

  • 450 грн отримають учасники війни/колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання/особи, яких насильно вивезли на примусові роботи/діти партизанів, підпільників/інші особи, які боролись з націонал-соціалістським режимом, перебуваючи у тилу;
  • 650 грн одержать члени родин загиблих/померлих ветеранів війни, яким дали статус відповідно до п. 1 статті 10 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту", дружини/чоловіки померлих осіб з інвалідністю через війну, дружини/чоловіки померлих учасників бойових дій/війни/жертв нацистських переслідувань, яких було визнано за життя особами з інвалідністю через загальну хворобу, трудове каліцтво та інші причини, які не одружилися вдруге;
  • 1 тис. грн отримають учасники бойових дій/постраждалі учасники Революції Гідності/колишні неповнолітні (на час ув’язнення не було 18 років) в’язні концентраційних таборів/гетто/інших місць примусового тримання, діти, які народилися в місцях примусового тримання батьків;
  • 3,1 тис. грн — особи, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною; особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким не було 14 років на час ув'язнення) в’язні концентраційних таборів/гетто/інших місць примусового тримання, яких визнано особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин (I група — 3,1 тис. грн, II група — 2,9 тис. грн; III група — 2,7 тис. грн).

Як отримати виплати у 2024 році

Українські пенсіонери отримають грошову допомогу разом із пенсією. Звертатись нікуди не потрібно.

Водночас, ветерани війни, які проходять службу чи працюють і не є пенсіонерами, отримають кошти через небюджетні рахунки військових частин/установ/організацій, де проходять службу чи працюють. Для цього потрібно подати заявки, зокрема, через портал е-послуг Пенсійного фонду.

Також ті, хто має право на виплату, не є пенсіонерами та не проходять службу/не працюють, повинні подати заяву у Пенсійний фонд. Виплату здійснять за місцем проживання громадян на поточні рахунки в уповноваженій фінустанові.

Заяви на грошову виплату потрібно подати до 1 серпня цього року. Якщо немає такої можливості, то до 1 жовтня, але не пізніше.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації повідомляє про нову можливість для українців отримати гранти на розвиток бізнесу. За програмою Experiment 1.01 надають до 5 тис. доларів фінансової допомоги.

Також ми писали, що в уряді запустили нову грантову програму на 480 тисяч євро. Гроші доступні для малого та середнього бізнесу.

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