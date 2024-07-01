Гранты на бизнес — как украинцам получить до 15 тыс. долларов помощи

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2024 года украинским предпринимателям открыли возможность получить до 15 тысяч долларов помощи на развитие собственного дела. Гранты предоставляют в рамках госпрограммы "Створюй".

Об этом сообщается на сайте правительства.

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По программе, предприниматели могут оформить денежную помощь на развитие собственного дела, если подпадают под определенные требования. Гранты предоставят:

женщинами-предпринимателям ФЛП/ООО/частным предприятиям с долей участия более 50%, зарегистрированным в Украине;

бизнес относится к сфере производства и переработки;

грантополучатель не должен осуществлять деятельность на оккупированных территориях;

не должно быть задолженностей перед бюджетом;

отсутствует уголовная ответственность за коррупцию;

бизнес должен быть официально зарегистрирован и продолжать работу.

Как отмечается, деньги разрешается направить на конкретные цели. А именно:

покупку, доставку и монтаж производственного оборудования;

приобретение программного обеспечения/обучения (доля в 30% от гранта).

Как получить гранты на бизнес

Для того, чтобы получить грант, нужно подать заявку на участие на первом этапе. После чего состоится рассмотрение заявки и последует приглашение на второй этап.

В дальнейшем следует подать план развития и документы. После чего состоится:

проверка деловой репутации;

принятие решения о предоставлении гранта;

передача гранта для развития производства.

Принимают заявки для участия до конца июля 2024 года. Для этого необходимо заполнить форму на портале по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк начал выдавать выгодные бизнес-кредиты на энергогенерацию. Известны условия государственной программы.

Также мы писали, что с начала 2024 года украинские предприниматели получили около 12 тысяч кредитов на общую сумму 45,4 миллиарда гривен в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Эта программа направлена на поддержку малого и среднего бизнеса.