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Фінансова допомога до 5 тис. доларів — хто і як може отримати грант

26 червня 2024 12:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Гранти на бізнес — у Мінцифри надають по 5 тис. доларів на запуск власної справи
Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Міністерство цифрової трансформації повідомляє про нову можливість для українців отримати гранти на розвиток бізнесу. За програмою Experiment 1.01 надають до 5 тис. доларів фінансової допомоги.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

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Детальніше про програму Experiment 1.01

Як повідомляють у відомстві, йдеться про безоплатну освітньо-грантову програму для підприємців, які мають власну справу, відриту після 2022 року або для новачків, які тільки планують запустити власний стартап.

"$5 тисяч на розвиток бізнесу. Долучайтеся до курсу для підприємців Experiment 1.01", — йдеться у повідомленні.

Після проходження курсу 20 учасників спільно з менторами створять свої бізнес-проєкти.

На фінальному етапі визначать п'ять переможців, яким нададуть гранти по 5 тис. доларів на розвиток справи.

Куратори й лектори курсу Олександр Трегуб та Олександр Іванов, співзасновники Projector Institute під час курсу торкнуться таких питань:

  • створення взаємодії всередині команди;
  • пошук грантів та інвестицій;
  • допомога ШІ у генерації нових ідей;
  • облік, бухгалтерія, сплата податків;
  • робота в кризових ситуаціях.

Як долучитися до грантової програми

Курс триватиме з 18 липня до 29 серпня 2024 року онлайн.

Заявки приймають до 14 липня за посиланням.

"Не пропустіть круту можливість вивести бізнес на новий рівень. Experiment 1.01 реалізовує Projector Institute та Projector Foundation за підтримки Western NIS Enterprise Fund, який підтримує ініціативи з просування реформ в Україні та трансформаційні проєкти, і за сприяння Міністерства цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, Дія.Бізнес", — додали у Мінцифри.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в уряді запустили нову грантову програму на 480 тисяч євро. Гроші доступні для малого та середнього бізнесу.

Також ми писали, що у рамках держпрограми "єРобота" жителі Харківської області можуть отримати гранти на власну справу на пів мільйона гривень. Сума удвічі більша, ніж була минулого року.

Мінцифри
бізнес
IT
гранти
гроші

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