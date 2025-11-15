Видео
Главная Финансы Деньги для ВПЛ — дают ли помощь тем, кто приехал из-за границы

Деньги для ВПЛ — дают ли помощь тем, кто приехал из-за границы

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 17:45
обновлено: 17:41
Выплаты ВПЛ в Украине в 2025 году — при каком условии переселенцам назначат помощь
Люди в очереди. Фото: Новини.LIVE

Некоторые люди, которые выехали за границу из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину, снова возвращаются на родину. Некоторые из этих граждан интересуются, могут ли они оформить денежную помощь для внутренне перемещенных лиц после своего возвращения, если их родные дома уничтожены или же находятся в оккупации.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, на что может рассчитывать человек, который до войны жил в Мариуполе, выехал в Германию в первые дни российского нападения, а затем вернулся в Украину.

Читайте также:

Какое условие для оформления выплат ВПЛ

ВПЛ, которые находились за границей и впервые обращаются за назначением пособия на проживание, могут подать заявление на оформление выплат в Украине. Сделать это нужно не позднее, чем через 15 дней после возвращения.

"Для назначения помощи вы имеете право обратиться повторно с соответствующим заявлением по истечении срока в 15 дней после возвращения в Украину", — рассказали в ПФУ.

Какие выплаты получают ВПЛ

В ноябре 2025 года внутренне перемещенные лица получат от государства такую финансовую поддержку:

  • по 2 000 гривен — начислят взрослым украинцам;
  • по 3 000 гривен — детям и ВПО с инвалидностью.

Для трудоспособных лиц, которые получают госпомощь ВПЛ три месяца подряд, есть условия, которые нужно выполнить, чтобы не потерять помощь. Например, им надо:

  • трудоустроиться;
  • зарегистрироваться как ФЛП;
  • стать на учет в центре занятости.

Если эти требования не выполнить, выплаты отменяются.

Ранее мы рассказывали, что граждане, которые предоставляют ВПЛ свое жилье, получают компенсацию от государства. Так, им начисляют по 450 гривен за каждого принятого переселенца. Также мы писали, что госорганы могут проверить жилье переселенцев. Это способ удостовериться, что помощь имеют те, кто в ней действительно нуждается.

выплаты переселенцы ВПЛ социальная помощь выезд за границу
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
