Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші для ВПО — чи дають допомогу тим, хто приїхав з-за кордону

Гроші для ВПО — чи дають допомогу тим, хто приїхав з-за кордону

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 17:45
Оновлено: 17:41
Виплати ВПО в Україні у 2025 році — за якої умови переселенцям призначать допомогу
Люди в черзі. Фото: Новини.LIVE

Деякі люди, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, знову повертаються на батьківщину. Дехто з цих громадян цікавиться, чи можуть вони оформити грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб після свого повернення, якщо їхні рідні домівки знищені або ж перебувають в окупації.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, на що може розраховувати людина, яка до війни жила у Маріуполі, виїхала до Німеччини у перші дні російського нападу, а потім повернулася в Україну.

Реклама
Читайте також:

Яка умова для оформлення виплат ВПО 

ВПО, які перебували за кордоном і  вперше звертаються за призначенням допомоги на проживання, можуть подати заяву на оформлення виплат в Україні. Зробити це потрібно не пізніше, ніж через 15 днів після повернення. 

"Для призначення допомоги ви маєте право звернутися повторно із відповідною заявою після закінчення терміну в 15 днів після повернення в Україну", — розповіли у ПФУ.

Які виплати отримують ВПО 

У листопаді 2025 року внутрішньо переміщені особи отримають від держави таку фінансову підтримку:

  • по 2 000 гривень — нарахують дорослим українцям;
  • по 3 000 гривень  — дітям та особам з інвалідністю.

Для працездатних осіб, які отримують держдопомогу ВПО три місяці поспіль, є низка умов, які потрібно виконати, щоб не втратити допомогу. Наприклад, їм треба: 

  • працевлаштуватися; 
  • зареєструватися як ФОП; 
  • стати на облік у центрі зайнятості. 

Якщо ці вимоги не виконати, виплати скасовуються.

Раніше ми розповідали, що громадяни, які надають ВПО своє житло, отримують компенсацію від держави. Так, їм нараховують по 450 гривень за кожного прийнятого переселенця. Також ми писали, що держоргани можуть перевірити житло переселенців. Це спосіб упевнитися, що допомогу мають ті, хто її справді потребує.

виплати переселенці ВПО соціальна допомога виїзд за кордон
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації