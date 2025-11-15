Виплати ВПО в Україні у 2025 році — за якої умови переселенцям призначать допомогу

Люди в черзі. Фото: Новини.LIVE

Деякі люди, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, знову повертаються на батьківщину. Дехто з цих громадян цікавиться, чи можуть вони оформити грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб після свого повернення, якщо їхні рідні домівки знищені або ж перебувають в окупації.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, на що може розраховувати людина, яка до війни жила у Маріуполі, виїхала до Німеччини у перші дні російського нападу, а потім повернулася в Україну.

Яка умова для оформлення виплат ВПО

ВПО, які перебували за кордоном і вперше звертаються за призначенням допомоги на проживання, можуть подати заяву на оформлення виплат в Україні. Зробити це потрібно не пізніше, ніж через 15 днів після повернення.

"Для призначення допомоги ви маєте право звернутися повторно із відповідною заявою після закінчення терміну в 15 днів після повернення в Україну", — розповіли у ПФУ.

Які виплати отримують ВПО

У листопаді 2025 року внутрішньо переміщені особи отримають від держави таку фінансову підтримку:

по 2 000 гривень — нарахують дорослим українцям;

по 3 000 гривень — дітям та особам з інвалідністю.

Для працездатних осіб, які отримують держдопомогу ВПО три місяці поспіль, є низка умов, які потрібно виконати, щоб не втратити допомогу. Наприклад, їм треба:

працевлаштуватися;

зареєструватися як ФОП;

стати на облік у центрі зайнятості.

Якщо ці вимоги не виконати, виплати скасовуються.

Раніше ми розповідали, що громадяни, які надають ВПО своє житло, отримують компенсацію від держави. Так, їм нараховують по 450 гривень за кожного прийнятого переселенця. Також ми писали, що держоргани можуть перевірити житло переселенців. Це спосіб упевнитися, що допомогу мають ті, хто її справді потребує.