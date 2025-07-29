Банкноти у 100 доларів 1996 року — чи потрібно купувати українцям гроші

Долари в конверті. Фото: УНІАН

Долар залишається однією з найпопулярніших валют у світі. Валюту використовують для розрахунків за кордоном, а деякі українці зберігають долари для того, щоб використати ці гроші для задоволення власних потреб.

Однак купівля деяких доларів може перетворитися у справжнє випробування. Редакція Новини.LIVE розповідає, чи варто купувати долари "старого" зразка.

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Що треба знати про долари 1996 року випуску

Усі доларові банкноти з 1914 року є дійсними, як йдеться у постанові Національного банку України "Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України", за двох умов:

гроші мають зберегти первинний стан;

на купюрах не має бути значних пошкоджень.

Тобто, американські долари, які були випущені у 1996 році можна купувати, хоча таких банкнот у банках та обмінниках дедалі менше. Тож якщо хочете полегшити собі завдання з обміну доларів, краще все ж обирати найновішу купюру.

Коли обиратимете номінал, то обов'язково зважайте на свої плани. Наприклад, якщо ви вирушаєте у поїздку за кордон, то з собою краще мати купюри малого номіналу — від 1 долара до 20 доларів. Якщо купуєте дорогі товари чи послуги, тоді вам вже знадобляться купюри з номіналом 50 доларів або 100 доларів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям, якщо вони знайшли у себе долари з плямами, не потрібно поспішати позбуватися таких купюр. Валюту, ймовірно, вдасться обміняти, але потрібно врахувати масштаб проблеми: якщо на купюрі не більше трьох плям з діаметром до 5 мм кожна, то ці гроші можна сміливо нести в обмінник.

Раніше ми пояснювали, чи варто українцям зберігати заощадження у доларах чи євро влітку 2025 року. Дізнавайтесь також, які купюри долара та євро можуть конфіскувати одразу в обмінниках.