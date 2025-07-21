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Головна Фінанси Готівка досі популярна — НБУ назвав найпоширенішу банкноту

Готівка досі популярна — НБУ назвав найпоширенішу банкноту

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Дата публікації: 21 липня 2025 19:55
Найпопулярніша купюра — яку банкноту українці отримують найчастіше
Людина тримає у руках банкноти з номіналом 1 тисяча гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Станом на 1 липня 2025 року в Україні у готівковому обігу найчастіше зустрічалася банкнота в 1 тисячу гривень. Їхня кількість з початку року зросла на 406,6 млн штук.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Дані НБУ про обіг готівкових грошей в Україні 

Як зазначається у повідомленні регулятора, у готівковому обігу є 2,6 млрд банкнот на загальну суму в 851,2 млрд гривень. На початку липня на одного українця припадало 63 банкноти.

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Які паперові гроші та монети є в обігу в Україні. Фото: Нацбанк

Якщо банкнота з номіналом 1 тисяча гривень в обігу трапляється найчастіше, то ситуація з 50-гривневими банкнотами є кардинально протилежною — їх в обігу 112,7 млн штук на 5,6 млрд гривень.

Що з монетами

В готівковому обігу представлені розмінні та обігові монети. Останні бувають у чотирьох номіналах:

  • одна гривня;
  • дві гривні;
  • п'ять гривень;
  • десять гривень.

З них:

  • найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня — 653 млн штук;
  • найменше — номіналом 10 гривень — 303 млн штук.

Натомість розмінних монет є усього два номінали — це 10 та 50 копійок, яких є 4,1 млрд штук та 1,4 млрд штук відповідно.

При цьому в НБУ зазначають, що монетами у 10 копійок усе рідше розраховуються за товари та послуги, тоді як на монети у 50 копійок зберігається сталий попит.

Нагадаємо, що у світі зараз налічується понад 600 валют, які вийшли з ужитку. Серед них є, наприклад, німецька марка, яка остаточно припинила бути платіжним інструментом у 2002 році. Дізнавайтесь також, чим вражають найдивніші гроші у світі.

 

гривня гроші готівка Нацбанк монетизація
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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