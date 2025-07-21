Найпопулярніша купюра — яку банкноту українці отримують найчастіше

Готівка досі популярна — НБУ назвав найпоширенішу банкноту
Станом на 1 липня 2025 року в Україні у готівковому обігу найчастіше зустрічалася банкнота в 1 тисячу гривень. Їхня кількість з початку року зросла на 406,6 млн штук.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Дані НБУ про обіг готівкових грошей в Україні
Як зазначається у повідомленні регулятора, у готівковому обігу є 2,6 млрд банкнот на загальну суму в 851,2 млрд гривень. На початку липня на одного українця припадало 63 банкноти.
Якщо банкнота з номіналом 1 тисяча гривень в обігу трапляється найчастіше, то ситуація з 50-гривневими банкнотами є кардинально протилежною — їх в обігу 112,7 млн штук на 5,6 млрд гривень.
Що з монетами
В готівковому обігу представлені розмінні та обігові монети. Останні бувають у чотирьох номіналах:
- одна гривня;
- дві гривні;
- п'ять гривень;
- десять гривень.
З них:
- найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня — 653 млн штук;
- найменше — номіналом 10 гривень — 303 млн штук.
Натомість розмінних монет є усього два номінали — це 10 та 50 копійок, яких є 4,1 млрд штук та 1,4 млрд штук відповідно.
При цьому в НБУ зазначають, що монетами у 10 копійок усе рідше розраховуються за товари та послуги, тоді як на монети у 50 копійок зберігається сталий попит.
Нагадаємо, що у світі зараз налічується понад 600 валют, які вийшли з ужитку. Серед них є, наприклад, німецька марка, яка остаточно припинила бути платіжним інструментом у 2002 році. Дізнавайтесь також, чим вражають найдивніші гроші у світі.
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