Найпопулярніша купюра — яку банкноту українці отримують найчастіше

Людина тримає у руках банкноти з номіналом 1 тисяча гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Станом на 1 липня 2025 року в Україні у готівковому обігу найчастіше зустрічалася банкнота в 1 тисячу гривень. Їхня кількість з початку року зросла на 406,6 млн штук.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Як зазначається у повідомленні регулятора, у готівковому обігу є 2,6 млрд банкнот на загальну суму в 851,2 млрд гривень. На початку липня на одного українця припадало 63 банкноти.

Які паперові гроші та монети є в обігу в Україні. Фото: Нацбанк

Якщо банкнота з номіналом 1 тисяча гривень в обігу трапляється найчастіше, то ситуація з 50-гривневими банкнотами є кардинально протилежною — їх в обігу 112,7 млн штук на 5,6 млрд гривень.

Що з монетами

В готівковому обігу представлені розмінні та обігові монети. Останні бувають у чотирьох номіналах:

одна гривня;

дві гривні;

п'ять гривень;

десять гривень.

З них:

найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня — 653 млн штук;

найменше — номіналом 10 гривень — 303 млн штук.

Натомість розмінних монет є усього два номінали — це 10 та 50 копійок, яких є 4,1 млрд штук та 1,4 млрд штук відповідно.

При цьому в НБУ зазначають, що монетами у 10 копійок усе рідше розраховуються за товари та послуги, тоді як на монети у 50 копійок зберігається сталий попит.

Нагадаємо, що у світі зараз налічується понад 600 валют, які вийшли з ужитку. Серед них є, наприклад, німецька марка, яка остаточно припинила бути платіжним інструментом у 2002 році. Дізнавайтесь також, чим вражають найдивніші гроші у світі.