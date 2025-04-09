Налоги в Украине — надо ли платить за банковские переводы в 2025 году

Человек держит в руках банковскую карточку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине факт банковского перевода между физическими лицами не считается объектом налогообложения. Поэтому платежи на счета родственникам не облагаются налогом.

Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Гетманцев объяснил, что в соответствии с требованиями статьи 174 Налогового кодекса Украины, по нулевой ставке облагаются налогом объекты наследства и дарения, которые наследуются членами семьи физического лица, принадлежащих к первой и второй степени родства. Это:

муж;

жена;

дети мужа и жены;

родители мужа и жены;

дед;

бабушка;

братья;

сестры;

внуки.

"То есть, получение подарка от указанных выше родственников, в том числе в виде денежных средств, полученных на расчетный счет, не подлежат ни декларированию, ни налогообложению", — написал Гетманцев.

Политик добавил, что платежи на счета родственникам "не облагаются налогом, не облагались и облагаться налогом не будут".

К тому же в Украине не подлежат налогообложению доходы, которые граждане получают как возвратную финансовую помощь. Например, если вам кто-то одолжил деньги, а вы не вернули долг — это также не является объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и военным сбором.

"То есть сам по себе платеж не является основанием для декларирования и налогообложения, если он не является доходом лица не от налогового агента (предпринимателя). А если является доходом, то да, подлежит, лет уже с 25. Ничего нового здесь нет", — подчеркнул председатель комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

О чем еще стоит знать

В Украине планируют осуществить реформу, которая предусматривает, что граждане будут работать дольше вместо того, чтобы выходить на пенсию с достижением пенсионного возраста. В правительстве, в частности, рассматривают вариант сократить налоговую нагрузку на работодателей, которые трудоустраивают пожилых людей. Предприятиям, например, разрешат платить только часть единого социального взноса и уменьшат налог на доходы физических лиц.

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