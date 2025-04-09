Податки в Україні — чи треба платити за банківські перекази у 2025 році

Людина тримає у руках банківську картку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні факт банківського переказу між фізичними особами не вважається об'єктом оподаткування. Тож платежі на рахунки родичам не оподатковуються.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Гетманцев пояснив, що відповідно до вимог статті 174 Податкового кодексу України, за нульовою ставкою оподатковуються об'єкти спадщини та дарування, що успадковуються членами сім'ї фізичної особи, які належать до першого та другого ступеня споріднення. Це:

чоловік;

дружина;

діти чоловіка та дружини;

батьки чоловіка та дружини;

дід;

баба;

брати;

сестри;

онуки.

"Тобто, отримання подарунка від зазначених вище родичів, в тому числі у вигляді грошових коштів, отриманих на розрахунковий рахунок не підлягають ані декларуванню, ані оподаткуванню", — написав Гетманцев.

Політик додав, що платежі на рахунки родичам "не оподатковуються, не оподатковувались і оподатковуватися не будуть".

До того ж в Україні не підлягають оподаткуванню доходи, які громадяни отримують як поворотну фінансову допомогу. Наприклад, якщо вам хтось позичив гроші, а ви не повернули борг — це також не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором.

"Тобто сам по собі платіж не є підставою для декларування та оподаткування, якщо він не є доходом особи не від податкового агента (підприємця). А якщо є доходом, то так, підлягає, років вже з 25. Нічого нового тут нема", — підкреслив голова комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Про що ще варто знати

В Україні планують здійснити реформу, яка передбачає, що громадяни працюватимуть довше замість того, щоби виходити на пенсію з досягненням пенсійного віку. В уряді, зокрема, розглядають варіант скоротити податкове навантаження на роботодавців, які працевлаштовують людей похилого віку. Підприємствам, наприклад, дозволять платити тільки частину єдиного соціального внеску і зменшать податок на доходи фізичних осіб.

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