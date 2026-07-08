Гранты от Каритас: где и кому доступна помощь в июле

Женщина и мужчина за компьютером, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В июле 2026 года представительство благотворительной организации "Каритас Украины" запустило второй этап предоставления грантов украинским семьям. В частности, эти выплаты призваны помочь гражданам открыть успешные собственные дела в различных сферах.

О том, кто и где может получить гранты, рассказывают Новини.LIVE.

Кому доступна грантовая помощь от "Каритас"

Как отмечается, "Каритас Украины" начал вторую фазу проекта "SUN. Укрепляем Украину сейчас". Речь идет о поддержке уязвимых украинских семей в Винницкой области.



В рамках программы гражданам предложат следующие возможности:

профессиональное образование и переквалификацию. Средства будут выделены на обучение на рабочем месте или на индивидуальные курсы в аккредитованных учебных заведениях для получения новых навыков и увеличения шансов найти работу;

поддержку микробизнеса. Гранты получат домохозяйства на собственную доходоприносящую деятельность (сельское хозяйство/крафтовое производство/малый бизнес).

Граждане смогут освоить новые профессии благодаря сотрудничеству с ведущими учебными заведениями. Можно будет выбрать курсы по следующим направлениям:

Цифровые технологии (операторы по обработке информации и программного обеспечения, монтажники информационно-коммуникационного оборудования, специалисты по учету бухгалтерских данных); Техническое направление (электромеханики по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин); Сфера услуг/красоты (парикмахеры, парикмахеры-модельеры, маникюрщики, визажисты, администраторы); Торговля/менеджмент (агенты по поставкам, цветоводы, озеленители); Кулинария (повара, кондитеры). Языковое направление (изучение иностранных языков).

Как зарегистрироваться в программе предоставления грантов

Граждане, желающие принять участие во второй фазе проекта "Каритас Украины", должны подать заявку. Для регистрации в проекте необходимо заполнить специальную форму.

Обратиться в фонд могут жители региона, относящиеся к категории уязвимости.

внутренние переселенцы;

семьи, в которых есть военнослужащие или ветераны (отец, мать или опекун);

одинокие родители, опекуны несовершеннолетних детей;

родственники, воспитывающие детей, оставшихся без родительской опеки в связи с войной;

многодетные семьи (от трех детей) или малообеспеченные;

семьи, в которых воспитываются дети с особыми образовательными потребностями;

беременные женщины/матери с детьми до трех лет;

люди с инвалидностью/безработные (кроме пенсионеров).

"Проект "Укрепляем Украину сейчас. Поддержка образования и средств к существованию для уязвимых украинских детей и их семей. Фаза 2" реализуется при поддержке Caritas Ukraine и финансовой поддержке Caritas Österreich через NACHBAR IN NOT", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что украинцам доступна денежная помощь в размере 50 000 грн. Речь идет о реализации программы для вновь созданных семейных форм на Буковине. В частности, выплаты доступны внутренне перемещенным лицам. Средства получат те, кто создал детский дом семейного типа и взял на воспитание не менее пяти несовершеннолетних детей.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в июле украинские домохозяйства могут получить выплаты в размере 31 900 грн. Принять участие в программе по оказанию помощи могут те, кто хочет открыть бизнес в несельскохозяйственной сфере. Выплаты будут доступны лицам, пострадавшим в результате боевых действий или в случае вынужденного перемещения.