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Главная Финансы Денежная помощь на детей: где украинцы могут оформить 50 000 грн

Денежная помощь на детей: где украинцы могут оформить 50 000 грн

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 11:00
Выплаты на детей в Украине: кому и где доступна денежная помощь в 50 000 грн
Пожилая женщина с ребенком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года стартовала новая программа поддержки граждан, взявших на воспитание детей, в том числе с инвалидностью, в виде выплаты в размере 50 000 грн. Стало известно, кто и где может подать документы для оформления соответствующей финансовой помощи.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

В каком регионе доступна помощь в размере 50 000 грн

Реализация новой программы поддержки по предоставлению единовременной помощи для вновь созданных семейных форм доступна на Буковине.

"В Черновицкой области введена единовременная адресная помощь в размере 50 000 грн для поддержки граждан, которые открывают свое сердце и дом детям, нуждающимся в семейном тепле... Каждый ребенок заслуживает семьи, любви и поддержки. Благодарим все семьи, которые открывают свои сердца и дарят детям шанс на счастливое детство", — говорится в сообщении.

Обратиться за получением помощи могут:

  • украинцы, зарегистрированные или задекларированные в Черновицкой области;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ), состоящие на учете в Единой информационной базе переселенцев Черновицкой области.

Ключевым условием для получения помощи является тот факт, что с 1 января текущего года:

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  1. создали детский дом семейного типа, оформили на воспитание не менее пяти детей, в том числе с инвалидностью;
  2. создана приемная семья, в которой воспитываются не менее трех детей, в том числе детей с инвалидностью;
  3. осуществили четвертое устройство ребенка/семейной группы детей в семью патронатного воспитателя в соответствии с действующим законодательством.

Для оформления выплат необходимо обратиться в Службу по делам детей по месту жительства с пакетом документов о приеме детей на воспитание. Также подробную информацию можно получить по контактному номеру телефона: 0 800 401 000.

Какие еще выплаты доступны приемным семьям

В 2026 году также действует программа денежной благотворительной помощи от "СОС Дитячі містечка Україна" детским домам семейного типа, приемным семьям, опекунам, которая предусматривает выплату в размере 10 800 грн на каждого ребенка.

В частности, помощь предусмотрена:

  • приемным семьям, в которые размещены от двух детей в возрасте до 18 лет, с 01.12.2025 по 31.12.2026 года;
  • детским домам семейного типа, куда размещены двое и более детей в период с 01.12.2025 по 31.12.2026;
  • опекунам (попечителям), к которым размещены двое и более несовершеннолетних детей с 01.12.2025 по 31.12.2026.

Программа денежной благотворительной помощи охватывает всю территорию Украины, за исключением зон активных боевых действий. Заявители должны подать заявку через специальную онлайн-форму.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в городе Чернигов вновь доступны выплаты от UNHCR Ukraine. За оформлением помощи могут обратиться внутренние переселенцы, покинувшие свои места проживания из-за войны. В рамках программы каждый член семьи получит либо 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн на три месяца), либо 12,3 тыс. грн (4,1 тыс. грн).

Еще Новини.LIVE сообщали, что в одном из регионов открыта регистрация на финансовую помощь от Каритас Украины. Речь идет о предоставлении ежемесячных выплат в размере 1 800 грн. Такой вид поддержки рассчитан на полгода. Программа доступна для семей, пострадавших из-за войны в Украине.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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