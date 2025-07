Выплаты от Каритас — где регистрируют на участие в грантовой программе до 237 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд "Каритас Донецк в г. Днепр" открыл регистрацию на денежную помощь для граждан, которые стремятся развивать предпринимательство во время войны. Речь идет о реализации проекта "REMARKET".

Об этом информирует пресс-служба фонда.

Реклама

Читайте также:

Кто может получить помощь и размер выплат

Как отмечается, проект REMARKET ("Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine/Восстановление и расширение возможностей через доступ к рынку и устойчивые экономические преобразования") предусматривает предоставление грантов на развитие собственного дела и бизнес-обучение.

Участники смогут пройти обучение и в результате конкурсного отбора получить бизнес-грант до 237 тыс. грн (до налогообложения) на развитие собственного дела.

К участию в проекте приглашают владельцев микро, малого или среднего бизнеса, зарегистрированных и действующих в пределах таких регионов:

Днепропетровская область (Каритас Донецк в г. Днепр):

Одесская область (Каритас Одесса);

Львовская область (Каритас Львов);

Хмельницкая область (Каритас Хмельницкий);

Ивано-Франковская область (Каритас Коломыя).

Выплаты предусмотрены для тех, кто занимается такими направлениями бизнеса:

Пчеловодство: производство меда, продуктов на основе меда;

Швейная промышленность: производство одежды, текстильные инновации и смежные услуги;

Пекарство: ремесленные выпечки, инновационные пекарские изделия и смежные инновации в пищевой переработке.

Таким образом подать заявки смогут при условиях:

наличии действующего микро-, малого или среднего бизнеса;

регистрации от шести месяцев;

из целевых областей;

соответствующих направлений бизнес-деятельности.

Как зарегистрироваться в грантовой программе

В благотворительном фонде "Каритас Донецк в г. Днепр" отметили, что в случае соответствия условиям проекта граждане могут подавать заявки на участие до 14 августа 2025 года включительно. Для этого необходимо будет предварительно заполнить специальную форму онлайн-заявки.

Также уточнить все вопросы, касающиеся реализации проекта, можно в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по следующим номерам:

(099) 684 05 74;

(050) 406 62 82.

Ранее мы рассказывали, что жителям Николаевского региона доступно участие в программе от Украинского Красного Креста. В рамках программы можно получить на ведение бизнеса 100 тыс. грн.

Также мы писали, что жители громад Лубенского и Миргородского районов Полтавской области могут получить денежную помощь. Речь идет о выплатах от Эстонского совета по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine).