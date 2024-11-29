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Гранты для бизнеса — детали новой программы от Ощадбанка

29 ноября 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Финансовая помощь бизнесу до 20 тыс. евро — условия новой программы от Ощадбанка
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Государственный "Ощадбанк" станет банком-партнером новой программы "Поддержка энергостойкости микро- и малых предприятий Украины", которая предлагает бизнесу финансовую помощь по внедрению решений стабильного доступа к электроэнергии. Программа поможет предприятиям сохранить бесперебойность работы, создавать рабочие места и поддерживать экономическую активность в условиях отключения электричества.

Об этом сообщила прессслужба банка.

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Какую помощь можно получить

Программа "Поддержка энергостойкости микро и малых предприятий" предусматривает два типа грантовой помощи:

  • Микропредприятия могут получить до 10 тыс. евро для приобретения альтернативных источников энергии без обязательного привлечения кредитов.
  • Для малых предприятий предусмотрены гранты до 20 тыс. евро с условием частичного финансирования по банковскому кредиту, до 40% которого возмещается за успешное внедрение энергетических инвестиций.

Как принять участие в программе

Участниками программы могут стать микро- и малые предприятия при условии соответствия следующим критериям:

  • Количество работников: до 10 человек для микропредприятий; до 50 человек для малых предприятий.
  • Годовой доход: до 2 млн евро для микропредприятий; до 10 млн евро для малых предприятий.
  • Сфера деятельности: предприятия должны работать по определенным видам экономической деятельности.
  • Финансовая репутация: позитивная кредитная история и отсутствие задолженности бюджету Украины.
  • Получение международной помощи: не получали международной технической помощи с 1 февраля 2022 года.

Для участия в программе необходимо заполнить заявку на портале ФРП "Навигатор финансовой поддержки" по ссылке. Прием заявок стартует в середине декабря, детали будут объявлены позже.

Напомним, украинские предприниматели могут воспользоваться программой частичной компенсации стоимости отечественной техники и оборудования в 16 банках, включая государственный "Ощадбанк". Благодаря меморандумам, подписанным Министерством экономики с этими финансовыми учреждениями, предприниматели получают 15% возмещение затрат, что способствует развитию украинского производства.

Мы также писали, что украинцы, оказавшиеся в финансовых затруднениях, имеют возможность быстро получить денежную помощь через кэш-кредит в "Ощадбанке". Оформление кредита происходит оперативно, а средства поступают непосредственно на банковскую карту. Аналогичные услуги предлагают и другие финансовые учреждения, поэтому важно ознакомиться с условиями для выбора наилучшего варианта.

Ощадбанк финансовая помощь деньги бизнес гранты

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