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Гранти для бізнесу — деталі нової програми від Ощадбанку

29 листопада 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Фінансова допомога бізнесу до 20 тис. євро — умови нової програми від Ощадбанку
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Державний "Ощадбанк" стане банком-партнером нової програми "Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України", що пропонує бізнесу фінансову допомогу для впровадження рішень стабільного доступу до електроенергії. Програма допоможе підприємствам зберегти безперебійність роботи, створювати робочі місця та підтримувати економічну активність в умовах відключень електрики.

Про це повідомила пресслужба банку.

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Яку допомогу можна отримати

Програма "Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств" передбачає два типи грантової допомоги:

  • Мікропідприємства можуть отримати до 10 тис. євро на придбання альтернативних джерел енергії без обов’язкового залучення кредитів.
  • Для малих підприємств передбачено гранти до 20 тис. євро з умовою часткового фінансування через банківський кредит, до 40% якого відшкодовується за успішне впровадження енергетичних інвестицій.

Як взяти участь у програмі

Учасниками програми можуть стати мікро- та малі підприємства за умови відповідності таким критеріям:

  • Кількість працівників: до 10 осіб для мікропідприємств; до 50 осіб для малих підприємств.
  • Річний дохід: до 2 млн євро для мікропідприємств; до 10 млн євро для малих підприємств.
  • Сфера діяльності: підприємства мають працювати у визначених видах економічної діяльності.
  • Фінансова репутація: позитивна кредитна історія та відсутність заборгованості перед бюджетом України.
  • Отримання міжнародної допомоги: не отримували міжнародну технічну допомогу з 1 лютого 2022 року.

Для участі у програмі потрібно буде заповнити заявку на порталі ФРП "Навігатор фінансової підтримки" за посиланням. Прийом заявок стартує в середині грудня, деталі буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, українські підприємці можуть скористатися програмою часткової компенсації вартості вітчизняної техніки та обладнання в 16 банках, включно з державним "Ощадбанком". Завдяки меморандумам, підписаним Міністерством економіки з цими фінансовими установами, підприємці отримують 15% відшкодування витрат, що сприяє розвитку українського виробництва.

Ми також писали, що українці, які опинилися у фінансовій скруті, мають можливість швидко отримати грошову допомогу через кеш-кредит в "Ощадбанку". Оформлення кредиту відбувається оперативно, а кошти надходять безпосередньо на банківську картку. Аналогічні послуги пропонують і інші фінансові установи, тому важливо ознайомитися з умовами, щоб обрати найкращий варіант.

Ощадбанк фінансова допомога гроші бізнес гранти

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