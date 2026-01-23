Наличные и блэкаут — какая сумма должна быть дома, чтобы хватило на основные потребности

Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Массовые отключения электроэнергии в Украине уже не воспринимаются как временный форс-мажор, а скорее как привычные реалии жизни. Во время длительных блэкаутов часто не работают банкоматы, терминалы и онлайн-банкинг, и даже имеющиеся средства на карте могут стать недоступными. Поэтому стоит заранее позаботиться о так называемом наличном запасе.

Новини.LIVE рассказывают, как рассчитать оптимальную сумму наличных на случай блэкаута.

Сколько наличных должно быть дома

Специалисты Центра стратегических коммуникаций рекомендуют формировать наличный запас из расчета минимум на одну-две недели. То есть, если семья обычно тратит около 1 000 грн, то "про запас" стоит отложить 10 000-15 000 грн. Именно такая сумма позволит покрыть базовые потребности в случае сбоев в работе банковской инфраструктуры.

Важно, чтобы эта сумма состояла не только из крупных, но и из мелких купюр. Такой подход упростит расчеты в общественном транспорте, небольших магазинах, на рынках и в сфере услуг, где часто возникают проблемы с выдачей сдачи.

В то же время финансовый консультант Елена Коник отмечает, что хранить большие суммы наличных дома опасно.

"Именно поэтому нужно искать баланс между тем, сколько нужно хранить денег дома, чтобы это было и комфортно, и безопасно. Ведь здесь речь идет именно о неком "тревожном денежном чемоданчике", а не финансовой подушке безопасности", — рассказала она в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Как рассчитать оптимальную сумму "наличного резерва"

По мнению Елены Коник, наличные должны быть дома независимо от вероятности блэкаута. Ведь в случае любой непредсказуемой ситуации, включая возможный сбой в работе банковских приложений, "живые" деньги будут очень кстати.

При этом оптимальная сумма зависит не только от потребностей и ежедневных расходов, но и от совокупного дохода семьи:

20 000 грн/месяц — наличный резерв от 2 000 грн до 10 000 грн;

40 000 грн/месяц — 5 000-20 000 грн;

100 000 грн/месяц — 10 000-40 000 грн.

Хранить наличные эксперт рекомендует в сейфе или огнеупорном хранилище, которое может спасти и деньги, и документы или драгоценности в случае пожара.

