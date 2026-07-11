Допомога на проживання ВПО у 2026 році: чи скасують виплати, якщо пенсіонер влаштується на роботу

Пенсіонер йде вулицею, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні є одинокі пенсіонери, які продовжують ходити на роботу навіть після виходу на заслужений відпочинок. Відповідно, вони, крім держдопомоги, отримують додатковий дохід від роботодавця. Відомо, чи продовжують їм держвиплати автоматично.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Як одиноким пенсіонерам призначають допомогу ВПО

Допомогу на проживання ВПО призначають на підставі Порядку, який був затверджений Кабміном України у березні 2022 року, підкреслили у Пенсійному фонді. Фіндопомога продовжується автоматично українцям, які отримують пенсію, розмір якої не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році граничний розмір перебуває на рівні 10 380 гривень.

Чи впливає працевлаштування на виплату

Як пояснили у ПФУ, факт працевлаштування пенсіонера та дохід у вигляді заробітної плати не впливають на автоматичне продовження виплати.

Отже, якщо пенсіонер отримує пенсію до 10 380 гривень, допомогу на проживання ВПО продовжать автоматично ще на пів року. Допомога не залежить від того, чи працює отримувач допомоги.

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