Мінімальна пенсія у вересні: кому з українців гарантують 6 200 грн

Чоловік та жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року деякі українські громадяни, наділені особливим статусом, матимуть право на мінімальну суму пенсії на рівні 6 200 грн, що значно перевищує стандартну, яка дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Пенсійний фонд України (ПФУ) зобов'язаний нараховувати підвищені виплати у рамках державних гарантій, затверджених на поточний рік.

Про те, яка категорія населення похилого віку може розраховувати на підвищені суми, розповідають Новини.LIVE.

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Кому гарантують мінімальну пенсію на рівні 6 200 грн

У вересні гарантовану державою підвищену мінімальну пенсію отримають громадяни зі статусом учасника бойових дій (УБД).

Відповідне право для такої категорії населення передбачене нормами статті 115 закону № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Згідно з ним, статус УБД дасть можливість розраховувати на наступні щомісячні додаткові нарахування:

Доплату у частці 25% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, закріпленого на поточний календарний рік; Цільову грошову допомогу, передбачену на прожиття; Державну адресну допомогу до пенсії, якщо вона сумарно разом з доплатами, підвищеннями та сумою індексації, менша за мінімальний рівень, затверджений для цієї категорії громадян.

У 2026 році додаткова надбавка у 25% становить 648 грн. Оскільки рівень прожиткового мінімуму для непрацездатних цього року підвищили до 2 595 грн, то зросла і доплата.

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Мінімальний гарантований рівень пенсії для володарів статусу учасника бойових дій дорівнює 6 197 грн на цей рік.

Відповідні суми розрахують та призначать автоматично під час оформлення громадянином пенсії за віком.

Інші преференції для учасників бойових дій

Статус учасника бойових дій також дає низку переваг. Згідно з правилами, для таких категорій громадян передбачений більш ранній вихід на пенсію.

Оформлення можливе за таких умов:

для чоловіків — з 55 років, якщо є від 25 років стажу;

для жінок — з 50 років, якщо є від 20 років стажу.

Пенсії будуть індивідуальними, адже залежатимуть від загального рівня стажу та суми грошового забезпечення.

У разі повернення на військову службу — виплата пенсії продовжиться, а після звільнення стане вищою після перегляду на основі набутого додаткового терміну служби.

Для оформлення пенсії учаснику бойових дій потрібно звернутись до відділення Пенсійного фонду, надавши такий пакет документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

посвідчення УБД;

військовий квиток/документ про несення служби;

довідку про участь у заходах із забезпечення оборони країни;

трудову книжку/документи, що зможуть підтвердити стаж;

довідку про розмір грошового забезпечення.

Раніше Новини.LIVE розповідали про правила для призначення пенсії держслужбовцям цього року. Якщо пенсію за віком для простих українців надають у розмірі, що не перевищує 30% від рівня доходу, то працівники державних органів отримують значно більше. У ПФУ пояснили, у якій частці призначають пенсію від зарплати.

Ще Новини.LIVE писали, що у ПФУ розповіли про надбавки, які надають громадянам з 70 років. Зокрема, вони можуть розраховувати на компенсацію за вік від 300 грн. Також гарантують доплати до пенсій у сумі, якої не вистачає до визначеного законом рівня за наявності значного стажу.