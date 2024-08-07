Чернышев сообщил, сколько на самом деле стоит газ для населения

Газопровод. Фото: inpoland

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев заявил, что в настоящее время главной целью является обеспечить конструкцию, при которой украинцы потребляют ресурсы ответственно, и даже в случае возможной либерализации рынка их личные расходы не увеличиваются. Это означает, что объем потребляемого газа должен снизиться, а цена — возрасти.

Об этом он рассказал в интервью NV Бизнес в среду, 7 августа.

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Какова реальная цена газа

Есть множество стран, которые уже разрешили подобные вопросы. Такие вызовы были также преодолены Балтийскими странами, Польшей и другими государствами Восточной Европы. Он отметил, что в Молдове также используются рыночные цены на газ.

Чернышев отметил, что цена газа для частных потребителей сейчас составляет 7,96 грн за кубометр. Однако рыночная цена около 15 грн за кубометр.

"Частные потребители сейчас находятся в чувствительной ситуации. Действует мораторий на рост цен. Мы обеспечим стоимость в размере 7,96 грн на следующую зиму", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз".

Он заявил, что государственные услуги имеют свою цену, которая покрывается за счет государственного бюджета, то есть нашими налогами. Разница в тарифах ограничивает возможности Нафтогаза выплачивать дивиденды и налоги в государственный бюджет, что, в свою очередь, уменьшает возможности Украины реализовывать социальные и программы развития.

"Я сторонник исключительно рыночных механизмов, больше ничего не действует в мире. Мы должны защищать уязвимые слои населения, это наша задача как государства. Но мы не должны поставлять энергию неуязвимым слоям населения по заниженной цене", — отметил Чернышев.