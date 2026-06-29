Год без кредитного давления: для освобожденных из плена могут существенно расширить льготы

Освобожденные из плена, карточка и деньги на столе. Фото: АрмияInform, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

В Украине намерены существенно облегчить жизнь людям, вернувшимся из российского плена. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15357, который предлагает увеличить срок отсрочки платежей после освобождения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Что может измениться

Сейчас люди, которые были пленными России, освобождаются от уплаты кредитов и долгов на время пребывания в плену и еще шесть месяцев после освобождения.

Новый закон предлагает удвоить этот срок и продлить льготы на целый год.

В течение двенадцати месяцев бывшие пленные могут быть освобождены от финансовых обязательств. При этом банки не будут иметь права начислять им какие-либо штрафы или пени за неуплату.

Если после плена требуется лечение

Документ предусматривает еще одно важное изменение. Если после освобождения человек проходит лечение в больнице, отсрочка платежей будет автоматически продлеваться на весь период лечения.

Сейчас такой нормы в законе нет, поэтому людям часто приходится разбираться с долгами прямо во время лечения и реабилитации

Авторы законопроекта убеждены, что шести месяцев после освобождения часто недостаточно. Людям, вернувшимся из плена, нужно время на физическое и психологическое восстановление, оформление документов и возвращение к нормальной жизни. Если после плена приходится ещё и месяцами лежать в больницах, своевременно погашать долги становится ещё сложнее.

Какие льготы останутся

Законопроект не отменяет льготы, которые уже действуют.

Как и сейчас, после освобождения человек будет иметь право:

реструктуризировать свою задолженность;

не платить штрафы и пеню за период отсрочки;

обратиться в банк или другое финансовое учреждение для урегулирования долга.

Также право на реструктуризацию кредитной задолженности сохранится за супругами бывшего пленного.

Важно понимать

Пока это лишь законопроект. Он еще не вступил в силу, поэтому продолжают действовать нынешние правила, которые отсрочивают выплату долгов ровно на шесть месяцев после освобождения.

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