7 000 грн на уход за ребенком: Гетманцев сказал, чем недовольны родители

Гетманцев раскритиковал детские выплаты: что не так с помощью для родителей
В Украине появилась новая проблема с денежной помощью в 7 000 гривен по уходу за ребенком. Так, родители часто не могут потратить эти деньги на целевые нужды: в магазинах с самыми низкими ценами рассчитаться полученными деньгами невозможно. А в социальных сетях уже появляются "мини-магазины", которые предлагают покупать детские товары с большой наценкой.
Об этом написал в своем Telegram-канале глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев, передает Новини.LIVE.
Гетманцев о детских выплатах в 7000 гривен
Идея введения новой финансовой помощи родителям на воспитание ребенка, как отметил Даниил Гетманцев, была правильной: эти средства должны идти на нужды ребенка. Но на практике все оказалось значительно сложнее. Например, подгузники или средства гигиены в магазинах, которые предлагают самые низкие цены, купить невозможно — действует запрет оплачивать товары этой финпомощью.
"Мебель в детскую комнату, которая прослужит годами, — также нельзя приобрести", — подчеркнул политик.
Этими проблемами, по словам Даниила Гетманцева, уже пользуются так называемые "мини-магазины", которые позиционируют себя, как детские. Они распространяют в Instagram объявления, в которых родителям предлагают тратить финпомощь у них. Но цены на детские товары здесь часто вдвое выше, чем на аналогичные товары в обычных мебельных или торговых сетях. А качество продукции, нередко, хуже.
"И самое абсурдное: за эти же "детские" деньги в супермаркетах и небольших продуктовых магазинах можно без проблем купить алкоголь или табачные изделия", — говорится в сообщении Гетманцева.
Политик подчеркнул, что Минсоцполитики должно обратить внимание на эту ситуацию и исправить ее, отметив, что сейчас система усложняет жизнь родителям, создавая ограничения там, где они не нужны.
Напомним, в Украине для детей, которые из-за войны остались без должной опеки со стороны родителей, действует программа с временными выплатами. Деньги назначают человеку, у которого временно живет ребенок без родительской опеки. Украинцы в возрасте от 14 до 18 лет могут оформить помощь самостоятельно. Сумма помощи зависит от размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и колеблется от 7 042,5 до 12 292 гривен.
Как рассказывали Новини.LIVE, часть детей может получить финансовую помощь от благотворительного фонда "СОС Дитячі містечка". Выплаты в 35 000 гривен будут предоставлять тем, кто покинул Украину из-за повомасштабной войны, но впоследствии вернулся домой. Проект по финансовой поддержке распространяется на всю территорию страны.
Еще Новини.LIVE писали, что украинцам доступна в апреле денежная помощь от JERU при финансовой поддержке ФРГ. Получить ее смогут ВПЛ и другие уязвимые категории населения. Известно, что им выплатят по 1 100 евро.
