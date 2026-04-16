7 000 грн на догляд за дитиною: Гетманцев сказав, чим незадоволені батьки

Жінка з немовлям, гроші у конверті.

В Україні з’явилася нова проблема з грошовою допомогою у 7 000 гривень на догляд за дитиною. Так, батьки часто не можуть витратити ці гроші на цільові потреби: у магазинах з найнижчими цінами розрахуватися отриманими грошима неможливо. А у соціальних мережах вже з’являються "міні-магазини", які пропонують купувати дитячі товари з великою націнкою.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев, передає Новини.LIVE.

Гетманцев про дитячі виплати у 7000 гривень

Ідея запровадження нової фінансової допомоги батькам на виховання дитини, як зауважив Данило Гетманцев, була правильною: ці кошти мають йти на потреби дитини. Та на практиці все виявилося значно складніше. Наприклад, підгузки чи засоби гігієни у магазинах, які пропонують найнижчі ціни, купити неможливо — діє заборона оплачувати товари цією фіндопомогою.

"Меблі в дитячу кімнату, які прослужать роками, — також не можна придбати", — наголосив політик.

Цими проблемами, за словами Данила Гетманцева, вже користуються так звані "міні-магазини", які позиціонують себе, як дитячі. Вони поширюють в Instagram оголошення, в яких батькам пропонують витрачати фіндопомогу у них. Та ціни на дитячі товари тут часто вдвічі вищі, ніж на аналогічні товари у звичайних меблевих чи торговельних мережах. А якість продукції, нерідко, є гіршою.

"І найабсурдніше: за ці ж "дитячі" кошти в супермаркетах і невеликих продуктових магазинах можна без проблем купити алкоголь або тютюнові вироби", — йдеться у повідомленні Гетманцева.

Політик підкреслив, що Мінсоцполітики має звернути увагу на цю ситуацію та виправити її, зазначивши, що наразі система ускладнює життя батькам, створюючи обмеження там, де вони не потрібні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні для дітей, які через війну залишилися без належного піклування з боку батьків, діє програма з тимчасовими виплатами. Гроші призначають людині, у якої тимчасово живе дитина без батьківського піклування. Українці у віці від 14 до 18 років можуть оформити допомогу самостійно. Сума допомоги залежить від розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку й коливається від 7 042,5 до 12 292 гривень.

Як розповідали Новини.LIVE, частина дітей може отримати фінансову допомогу від благодійного фонду "СОС Дитячі Містечка". Виплати у 35 000 гривень надаватимуть тим, хто залишив Україну через повомасштабну війну, але згодом повернувся додому. Проєкт з фінансової підтримки поширюється на всю територію країни.

Ще Новини.LIVE писали, що українцям доступна у квітні грошова допомога від JERU за фінансової підтримки ФРН. Отримати її зможуть ВПО та інші вразливі категорії населення. Відомо, що їм виплатять по 1 100 євро.