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Гетманцев анонсировал повышение НДС в 2025 году — что известно

15 октября 2024 11:51
Ксения Симонова - Редактор
Налоги в Украине — Гетманцев предупредил об изменениях в НДС в 2025 году
Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в 2024 году существенно повысят налоги и военный сбор. Нового пересмотра налоговых ставок следует ожидать также в 2025 году.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев для издания "ЭП".

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Согласно принятому 10 октября Верховной Радой закону, государство будет собирать с зарплат не 19,5%, а 23% налога на доходы физлиц и военного сбора. Изменения коснутся также автозаправок, банков и небанковских банков. Большинство изменений заработают в октябре текущего года.

В то же время, в 2025 году в случае нехватки средств в государственном бюджете властям придется дискутировать о возможности повышения Налога на добавленную стоимость (НДС). Также за повышение налогов выступает Международный валютный фонд (МВФ).

Он отметил, что Верховная Рада решала повышать военный сбор или НДС в этом году. Они бы принесли бы почти сопоставимые поступления в бюджет: повышение военного сбора на один процентный пункт даст около 30 млрд грн, а НДС — 45-46 млрд грн.

"Во-первых, относительно белого или небелого бизнеса: все налоги в стране платит белый бизнес. И НДС также платит тот, кто продает в белую. Если ты завозишь iPhone из-за границы "в черную", то ты не платишь НДС. И поэтому вопрос о том, какой из этих налогов абсолютно белый достаточно манипулятивный, потому что и там, и там есть черная часть", — отметил руководитель налогового комитета.

По его словам, НДС имеет недостатки, такие как непосредственное влияние на инфляцию, тогда как военный сбор положительно влияет на инфляцию, ведь сокращает потребление.

"К сожалению, эта дискуссия еще не закрыта. Я просто хочу процитировать слова министра финансов, который отметил, что в случае если между первым и вторым чтением государственного бюджета на 2025 год критически увеличатся расходы, то нам необходимо будет вернуться к вопросу поднятия именно НДС. И это в рамках договоренности с МВФ", — объяснил Гетманцев.

Что еще стоит знать

Напомним, Верховная Рада приняла 10 октября 2024 года законопроект №11416-д, который вносит изменения в налоговую систему, в том числе повышает ставку военного сбора для наемных работников с 1,5% до 5%. Такое увеличение может привести к сокращению зарплаты "чистыми" на руки уже в октябре 2024 года.

Также мы писали, что в Украине власти намерены повысить ряд налогов с 1 октября 2024 года. Это прописано в соответствующем законопроекте №11416-д, который в случае принятия Верховной Радой во втором чтении будет предусматривать повышение налоговых ставок "задним числом".

налоги Налоговая служба Даниил Гетманцев финансы бюджет НДС

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