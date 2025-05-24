Герой Украины 2025 — какое вознаграждение выплачивают за выдающиеся героические поступки

Купюры по 100 и 200 гривен в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецво

Граждане страны, получившие звание Герой Украины, в 2025 году могут рассчитывать на выплату единовременного денежного пособия. Звание Героя присваивается приказом президента.

Редакция Новини.LIVE рассказывает все, что известно о выплате этого вознаграждения в 2025 году.

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Кому из украинцев выплачивают денежное вознаграждение и о какой сумме идет речь

Помощь начисляют гражданам или членам их семей за выдающиеся героические поступки. По информации Пенсионного фонда Украины, ранее эти выплаты были на контроле органов социальной защиты, однако в 2023 году это право получил Пенсионный фонд.

Так, право на единовременное денежное вознаграждение есть:

у граждан, которые получили звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда;

у членов семей лица, которому посмертно присвоили звание Героя Украины и орден Золотая Звезда;

у членов семьи гражданина, которому присвоили звание Героя Украины с орденом Золотая Звезда, но не выплатили деньги при жизни.

Членами семьи, которые имеют право на денежную помощь, считаются:

жена/муж;

дети;

родители.

Что касается сумм, которые выплачивают Героям Украины в 2025, то она привязана к прожиточному минимуму, установленному для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Денежное вознаграждение выплачивают в 50-кратном размере прожиточного минимума.

Для получения вознаграждения нужно подать заявление в Пенсионный фонд на выплату и указать текущий счет в банке.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают выплачивать дополнительные 30 тыс. гривен украинским военным, которые служат в тылу. Также на мобилизованных хотят распространить выплаты, которые сейчас получают только военнослужащие-контрактники. Узнавайте также, кто из украинцев может получить более 10 тыс. гривен помощи в 2025 году.