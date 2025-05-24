Герой України 2025 — яку винагороду виплачують за видатні геройські вчинки

Купюри по 100 та 200 гривень в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцво

Громадяни країни, які отримали звання Герой України, у 2025 році можуть розраховувати на виплату одноразової грошової допомоги. Звання Героя присвоюється наказом президента.

Редакція Новини.LIVE розповідає усе, що відомо про виплату цієї винагороди у 2025 році.

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Кому з українців виплачують грошову винагороду та про яку суму йдеться

Допомогу нараховують громадянам або членам їхніх родин за видатні геройські вчинки. За інформацією Пенсійного фонду України, раніше ці виплати були на контролі органів соціального захисту, однак у 2023 році це право отримав Пенсійний фонд.

Так, право на одноразову грошову винагороду є:

у громадян, які отримали звання Героя України з врученням ордену Золота зірка;

у членів родин особи, якій посмертно надали звання Героя України та орден Золота Зірка;

у членів родини громадянина, якому надали звання Героя України з орденом Золота Зірка, але не виплатили гроші за життя.

Членами родини, які мають право на грошову допомогу, вважаються:

дружина/чоловік;

діти;

батьки.

Щодо сум, які виплачують Героям України у 2025, то вона прив'язана до прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Грошову винагороду виплачують у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму.

Для отримання винагороди потрібно подати заяву до Пенсійного фонду на виплату та зазначити поточний рахунок в банку.

Раніше стало відомо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому пропонують виплачувати додаткові 30 тис. гривень українським військовим, які служать у тилу. Також на мобілізованих хочуть поширити виплати, які наразі отримують лише військовослужбовці-контрактники. Дізнавайтесь також, хто з українців може отримати понад 10 тис. гривень допомоги у 2025 році.