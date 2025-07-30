Реконструкция газовых сетей — что нужно знать в 2025 году

Зажженная конфорка газовой плиты и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские потребители могут воспользоваться дополнительной услугой по реконструкции газовых сетей, куда входит прекращение газоснабжения и проведение строительно-монтажных работ, на коммерческой основе. Известно, что предусматривает сервис и какая стоимость в 2025 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского филиала "Газсети".

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Как отметили в филиале, если граждане планируют изменить месторасположение газового счетчика, котла или колонки, для этого необходимо пройти процедуру реконструкции газовых сетей, предусматривающую несколько этапов:

разработка технических условий и создание проекта;

прекращение газоснабжения и осуществления строительно-монтажных работ;

проверка на герметичность вновь построенного газопровода;

приемка в эксплуатацию и пуск природного газа.

Проводить замену газового оборудования имеют право только лицензированные специалисты, тогда как самовольное вмешательство в систему газоснабжения наказывается законом.

Как заказать и стоимость услуг

Для того, чтобы заказать соответствующую услугу по реконструкции, необходимо обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов, предварительно подготовив такой пакет документов:

паспорт и регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

документы с подтверждением права собственности на объект реконструкции (выписка из Госреестра прав на недвижимое имущество);

технический паспорт на квартиру/дом.

Что касается стоимости услуги, то общей фиксированной цены реконструкции нет, ведь ее рассчитывают индивидуально, согласно проекту и сложности. В частности, замена котла по эскизу и перенос газопровода предусматривают разную сложность. Кроме того, есть процедурные различия для физ- и юрлиц.

По данным Киевгаза, каждая услуга специалистов имеет свою цену. В частности, чтобы ориентироваться в расценках: предоставление технических условий присоединения к газораспределительной системе индивидуальных жилых/садовых, дачных домов, квартир стоит 1,2 тыс. грн, предоставление технических условий на перенос/реконструкцию соответствующего участка ГРС обойдется в 2,97 тыс. грн.

Обследование газовой колонки стоит 160 грн, подключение одного соединения газового или водяного обойдется в 222 грн.

За демонтаж и установку нового проточного водонагревателя с использованием гибких гофрированных труб предусмотрена сумма в 1,58 грн.

Демонтаж бытовой газовой плиты (без сварочных работ) стоит 114 грн, подключение бытовой газовой плиты обойдется в 545 грн, замена гибкого рукава будет стоить 260 грн.

Ранее мы писали, что клиенты Нафтогаза, которые вынуждены были покинуть свои дома, рассказали о неправильных начислениях объемов газа. В связи с этим возникли долги.

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