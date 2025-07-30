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Газові мережі — скільки платять українці за реконструкцію

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 08:50
Реконструкція газових мереж — що треба знати у 2025 році
Запалена конфорка газової плити та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські споживачі можуть скористатися додатковою послугою з реконструкції газових мереж, куди входить припинення газопостачання та проведення будівельно-монтажних робіт, на комерційній основі. Відомо, що передбачає сервіс та яка вартість у 2025 році. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської філії "Газмережі".

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Що треба знати про послугу з реконструкції газових мереж 

Як зазначили у філії, якщо громадяни планують змінити місцерозташування газового лічильника, котла чи колонки, для цього необхідно пройти процедуру реконструкції газових мереж, що передбачатиме кілька етапів: 

  • розроблення технічних умов та створення проєкту; 
  • припинення газопостачання та здійснення будівельно-монтажних робіт; 
  • перевірка на герметичність новозбудованого газопроводу;
  • приймання в експлуатацію та пуск природного газу.

Проводити заміну газового обладнання мають право тільки ліцензовані спеціалісти, тоді як самовільне втручання в систему газопостачання карається законом.

Як замовити та вартість послуг

Для того, щоб замовити відповідну послугу щодо реконструкції, необхідно звернутися у найближчий Центр обслуговування клієнтів, попередньо підготувавши такий пакет документів:

  • паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків; 
  • документи з підтвердженням права власності на об'єкт реконструкції (витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно); 
  • технічний паспорт на квартиру/будинок. 

Щодо вартості послуги, то загальної фіксованої ціни реконструкції нема, адже її розраховують індивідуально, згідно з проєктом та складністю. Зокрема, заміна котла за ескізом і перенесення газопроводу передбачають різну складність. Окрім того, є процедурні відмінності для фіз- та юросіб.

За даними Київгазу, кожна послуга фахівців має свою ціну. Зокрема, щоб орієнтуватися в розцінках: надання технічних умов приєднання до газорозподільної системи індивідуальних житлових/садових, дачних будинків, квартир коштує 1,2 тис. грн, надання технічних умов на перенесення/реконструкцію відповідної ділянки ГРМ обійдеться у 2,97 тис. грн.

Обстеження газової колонки коштує 160 грн, підключення одного з’єднання газового або водяного обійдеться у 222 грн.

За демонтаж та встановлення нового проточного водонагрівача з використанням гнучких гофрируваних труб передбачена сума у 1,58 грн.

Демонтаж побутової газової плити (без зварювальних робіт) коштує 114 грн, підключення побутової газової плити обійдеться у 545 грн, заміна гнучкого рукава коштуватиме 260 грн.

Раніше ми писали, що клієнти Нафтогазу, які змушені були залишити свої оселі, розповіли про неправильні нарахування обсягів газу. У зв'язку з цим виникли борги. 

Також ми розповідали, що українці, які використовують газ лише в невеликих обсягах або зовсім не користуються ним, мають все одно платити мінімальну суму за послугу з розподілу газу. Відомо, як визначають таку плату у 2025 році. 

ціни на газ комунальні послуги ЖКГ гроші газопостачання
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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