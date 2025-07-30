Реконструкція газових мереж — що треба знати у 2025 році

Газові мережі — скільки платять українці за реконструкцію
Українські споживачі можуть скористатися додатковою послугою з реконструкції газових мереж, куди входить припинення газопостачання та проведення будівельно-монтажних робіт, на комерційній основі. Відомо, що передбачає сервіс та яка вартість у 2025 році.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської філії "Газмережі".
Що треба знати про послугу з реконструкції газових мереж
Як зазначили у філії, якщо громадяни планують змінити місцерозташування газового лічильника, котла чи колонки, для цього необхідно пройти процедуру реконструкції газових мереж, що передбачатиме кілька етапів:
- розроблення технічних умов та створення проєкту;
- припинення газопостачання та здійснення будівельно-монтажних робіт;
- перевірка на герметичність новозбудованого газопроводу;
- приймання в експлуатацію та пуск природного газу.
Проводити заміну газового обладнання мають право тільки ліцензовані спеціалісти, тоді як самовільне втручання в систему газопостачання карається законом.
Як замовити та вартість послуг
Для того, щоб замовити відповідну послугу щодо реконструкції, необхідно звернутися у найближчий Центр обслуговування клієнтів, попередньо підготувавши такий пакет документів:
- паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документи з підтвердженням права власності на об'єкт реконструкції (витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно);
- технічний паспорт на квартиру/будинок.
Щодо вартості послуги, то загальної фіксованої ціни реконструкції нема, адже її розраховують індивідуально, згідно з проєктом та складністю. Зокрема, заміна котла за ескізом і перенесення газопроводу передбачають різну складність. Окрім того, є процедурні відмінності для фіз- та юросіб.
За даними Київгазу, кожна послуга фахівців має свою ціну. Зокрема, щоб орієнтуватися в розцінках: надання технічних умов приєднання до газорозподільної системи індивідуальних житлових/садових, дачних будинків, квартир коштує 1,2 тис. грн, надання технічних умов на перенесення/реконструкцію відповідної ділянки ГРМ обійдеться у 2,97 тис. грн.
Обстеження газової колонки коштує 160 грн, підключення одного з’єднання газового або водяного обійдеться у 222 грн.
За демонтаж та встановлення нового проточного водонагрівача з використанням гнучких гофрируваних труб передбачена сума у 1,58 грн.
Демонтаж побутової газової плити (без зварювальних робіт) коштує 114 грн, підключення побутової газової плити обійдеться у 545 грн, заміна гнучкого рукава коштуватиме 260 грн.
Раніше ми писали, що клієнти Нафтогазу, які змушені були залишити свої оселі, розповіли про неправильні нарахування обсягів газу. У зв'язку з цим виникли борги.
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