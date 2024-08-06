Счета за газ — украинцев предупредили о новых платежах

Газсети предупредили украинцев о новых счетах — за что придется платить
Газораспределительные сети Украины готовят украинцам новые коммунальные счета и призывают заключать договоры на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов. В третьей платежке поступит счет за проверку соответствующих систем.
Об этом говорится в сообщении Днепровского филиала "Газсети".
Зачем заключать договор на техобслуживание
В "Газсети" объяснили, что украинцы должны заключать договоры на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения, чтобы предотвратить аварии во время распределения газа.
"Напоминаем: своевременное техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения является залогом безаварийного распределения газа", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что периодичность выполнения соответствующих работ зависит от срока эксплуатации газовых сетей того или иного дома.
В частности, внутридомовые системы газоснабжения, которые используют:
- менее 25 лет — должны проходить проверку один раз в пять лет;
- если срок эксплуатации более 25 лет — один раз в три года.
То есть оплату за работы будут начислять раз в три или пять лет.
Нюансы заключения договора по ТО
Госрегулятор (НКРЭКУ) утвердил Типичный договор на техобслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома.
Присоединиться к нему можно, подписав соответствующее заявление. Его должен подавать:
- управляющий/объединение совладельцев многоквартирного дома;
- другое уполномоченное совладельцами дома лицо.
Гражданам доступен шаблон указанного заявления, а также вся необходимая информация по выполнению техпроверки внутридомовых систем газоснабжения по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, в августе газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила сроки предоставления показателей газовых счетчиков. Благодаря этому потребители могут передавать данные по 7 августа включительно.
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