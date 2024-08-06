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Газсети предупредили украинцев о новых счетах — за что придется платить

6 августа 2024 22:48
Ксения Симонова - Редактор
Счета за газ — украинцев предупредили о новых платежах
Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Ксения Симонова - Редактор

Газораспределительные сети Украины готовят украинцам новые коммунальные счета и призывают заключать договоры на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов. В третьей платежке поступит счет за проверку соответствующих систем.

Об этом говорится в сообщении Днепровского филиала "Газсети".

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Зачем заключать договор на техобслуживание

В "Газсети" объяснили, что украинцы должны заключать договоры на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения, чтобы предотвратить аварии во время распределения газа.

"Напоминаем: своевременное техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения является залогом безаварийного распределения газа", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что периодичность выполнения соответствующих работ зависит от срока эксплуатации газовых сетей того или иного дома.

В частности, внутридомовые системы газоснабжения, которые используют:

  • менее 25 лет — должны проходить проверку один раз в пять лет;
  • если срок эксплуатации более 25 лет — один раз в три года.

То есть оплату за работы будут начислять раз в три или пять лет.

Нюансы заключения договора по ТО

Госрегулятор (НКРЭКУ) утвердил Типичный договор на техобслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома.

Присоединиться к нему можно, подписав соответствующее заявление. Его должен подавать:

  • управляющий/объединение совладельцев многоквартирного дома;
  • другое уполномоченное совладельцами дома лицо.

Гражданам доступен шаблон указанного заявления, а также вся необходимая информация по выполнению техпроверки внутридомовых систем газоснабжения по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила сроки предоставления показателей газовых счетчиков. Благодаря этому потребители могут передавать данные по 7 августа включительно.

Также мы писали, что в Польше намерены реализовать "революционный" подход по установлению тарифов на водоснабжение с целью поощрения экономии. Цену хотят сделать разной, в зависимости от объема потребления.

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