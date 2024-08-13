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Фонд Каритас компенсирует расходы на коммуналку — кому доступна помощь

13 августа 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь от Фонда Каритас — кто и как может получить деньги на оплату услуг ЖКХ
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Благотворительный фонд Каритас оказывает денежную помощь на компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Средства будут предоставлены в рамках проекта Гуманитарная помощь для граждан, пострадавших от войны в Украине.

Об этом говорится на странице Caritas Краматорск в соцсети Facebook.

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Как отмечается, Caritas Краматорск предоставит финансовую помощь при поддержке доноров CaritasAustria жителям Краматорска Донецкой области. Денежную помощь можно использовать только на оплату коммунальных услуг.

Право на помощь имеют:

  • многодетные семьи;
  • одинокая мать/отец;
  • опекун одного ребенка/нескольких детей младше 18 лет.

Обязательным условием является проживание в Краматорске и наличие права собственности, прописка или договор аренды на жилье.

Среди других условия для регистрации на помощь:

  • гражданин ранее не получал деньги от международных фондов за последние три месяца;
  • по адресу, где проживает человек, не должно быть оформленной жилищной субсидии.

Сумма финпомощи и как получить

Для того, чтобы получить денежную помощь, необходимо заполнить специальную регистрационную форму по ссылке.

После получения соответствующей анкеты соцработники сами выйдут на связь и пригласят на оформление.

 

денежная помощь
Объявление. Источник: Каритас Краматорск

В то же время, в фонде отмечают, что сам факт регистрации не гарантирует получение финансовой помощи.

Сумма пособия не указана, очевидно, что для каждого будет индивидуальной в зависимости от размера суммы в коммунальной платежке.

После получения средств гражданин должен предоставить в фонд квитанции для подтверждения оплаты коммунальных платежей.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым украинцам стала доступна денежная помощь от благотворительной организации ADRA. В ее рамках уязвимые категории граждан могут получить 1,5 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Украине гражданам, мобилизованным в Вооруженные силы Украины, выплачивают единовременную финансовую помощь. В частности, в Киеве можно получить выплату от властей в размере 30 тысяч гривен.

 

 

 

 

 

 

 

 

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