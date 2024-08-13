Денежная помощь от Фонда Каритас — кто и как может получить деньги на оплату услуг ЖКХ

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд Каритас оказывает денежную помощь на компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Средства будут предоставлены в рамках проекта Гуманитарная помощь для граждан, пострадавших от войны в Украине.

Об этом говорится на странице Caritas Краматорск в соцсети Facebook.

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Кому оказывают помощь от фонда Каритас

Как отмечается, Caritas Краматорск предоставит финансовую помощь при поддержке доноров CaritasAustria жителям Краматорска Донецкой области. Денежную помощь можно использовать только на оплату коммунальных услуг.

Право на помощь имеют:

многодетные семьи;

одинокая мать/отец;

опекун одного ребенка/нескольких детей младше 18 лет.

Обязательным условием является проживание в Краматорске и наличие права собственности, прописка или договор аренды на жилье.

Среди других условия для регистрации на помощь:

гражданин ранее не получал деньги от международных фондов за последние три месяца;

по адресу, где проживает человек, не должно быть оформленной жилищной субсидии.

Сумма финпомощи и как получить

Для того, чтобы получить денежную помощь, необходимо заполнить специальную регистрационную форму по ссылке.

После получения соответствующей анкеты соцработники сами выйдут на связь и пригласят на оформление.

Объявление. Источник: Каритас Краматорск

В то же время, в фонде отмечают, что сам факт регистрации не гарантирует получение финансовой помощи.

Сумма пособия не указана, очевидно, что для каждого будет индивидуальной в зависимости от размера суммы в коммунальной платежке.

После получения средств гражданин должен предоставить в фонд квитанции для подтверждения оплаты коммунальных платежей.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым украинцам стала доступна денежная помощь от благотворительной организации ADRA. В ее рамках уязвимые категории граждан могут получить 1,5 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Украине гражданам, мобилизованным в Вооруженные силы Украины, выплачивают единовременную финансовую помощь. В частности, в Киеве можно получить выплату от властей в размере 30 тысяч гривен.