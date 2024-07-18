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Финучреждения повысили курс доллара — обзор ситуации на рынке

18 июля 2024 23:05
Ксения Симонова - Редактор
Курс валют на 19 июля — в банках выросли цены на доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Курс доллара в банках и обменниках продолжает двигаться вверх. В то же время, по решению Национального банка Украины (НБУ), установлен на 19 июля 2024 года официальный курс на более низком уровне.

Об этом сообщает пресс-центр Нацбанка и мониторинговые порталы.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 41,42 грн (-0,04);
  • евро — 45,26 грн (-0,08);
  • злотый — 10,54 грн (-0,02).

Курс валют в банках

Как пишет портал Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. Стоит в среднем в покупке 41,30 грн (+0,07), в продаже — 41,83 грн (+0,08). Евровалюта в покупке стоит — 45,11 грн (+0,15), в продаже — 45,82 грн (+0,13).

ПриватБанк доллар покупает за 41,05 грн (+0,10), продает — 41,65 грн (+0,10). В Райффайзен Банке покупают за 41,30 грн (+0,10), продают — за 41,62 грн (+0,03). В Ощадбанке стоит при покупке 41,30 грн (+0,10), при продаже — 41,85 грн (+0,15).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации сайта Minfin, в обменных пунктах доллар при покупке стоит 41,80 грн (+0,05), при продаже — 41,95 грн (+0,06). Евровалюта стоит в покупке 45,65 грн (+0,05), в продаже — 45,90 грн (+0,05).

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Напомним, Национальный банк сообщает, что отключение электроэнергии стимулируют граждан делать определенные запасы наличных средств. Так, объем наличного обращения вырос почти на 5% за последние шесть месяцев.

Также мы писали, что в Украине банковские вклады бизнеса и населения продолжают расти. С начала 2024 года депозиты в национальной валюте увеличились на 4,5%.

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