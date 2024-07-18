Курс валют на 19 липня — у банках зросли ціни на долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках продовжує рухатись вгору. Водночас, за рішенням Національного банку України (НБУ), встановлено на 19 липня 2024 року офіційний курс на нижчому рівні.

Про це інформує пресцентр Нацбанку та моніторингові портали.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,42 грн (-0,04);

євро — 45,26 грн (-0,08);

злотий — 10,54 грн (-0,02).

Курс валют у банках

Як пише портал Kurs, на готівковому ринку долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 41,30 грн (+0,07), у продажу — 41,83 грн (+0,08). Євровалюта у купівлі коштує — 45,11 грн (+0,15), у продажу — 45,82 грн (+0,13).

ПриватБанк долар купує за 41,05 грн (+0,10), продає — 41,65 грн (+0,10). У Райффайзен Банку купують за 41,30 грн (+0,10), продають — за 41,62 грн (+0,03). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,30 грн (+0,10), під час продажу — 41,85 грн (+0,15).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією сайту Minfin, в обмінних пунктах долар під час купівлі коштує 41,80 грн (+0,05), під час продажу — 41,95 грн (+0,06). Євровалюта коштує у купівлі 45,65 грн (+0,05), у продажу — 45,90 грн (+0,05).

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Нагадаємо, Національний банк повідомляє, що відключення електроенергії стимулюють громадян робити певні запаси готівкових коштів. Так, обсяг готівковому обігу зріс на майже 5% за останні шість місяців.

Також ми писали, що в Україні банківські вклади бізнесу і населення продовжують зростати. З початку 2024 року депозити в національній валюті збільшились на 4,5%.