Курс валют на 16 июля — банки повысили цены на доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на украинском наличном рынке растет. Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2024 года установил официальный курс на более низком уровне.

Об этом сообщает пресс-центр Нацбанка и мониторинговые порталы.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,01 грн (-0,03);

евро — 44,72 грн (+0,04);

злотый — 10,51 грн (+0,01).

Курс валют в банках

По информации издания Kurs, на наличном рынке американская валюта в дальнейшем дорожает. Стоит в среднем в покупке 40,82 грн (+0,09), в продаже — 41,31 грн (+0,06). Евро в покупке стоит — 44,36 грн (+0,15), в продаже — 45,05 грн (+0,11).

ПриватБанк доллар покупает за 40,73 грн (+0,13), продает — 41,33 грн (+0,13). В Райффайзен Банке покупают за 40,90 грн (+0,15), продают — за 41,24 грн (+0,12). В Ощадбанке стоит при покупке 40,80 грн, при продаже — 41,30 грн.

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает портал Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,25 грн (+0,25), в продаже — 41,45 грн (+0,30). Евро стоит в покупке 45,00 грн (+0,50), в продаже — 45,25 грн (+0,40).

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Напомним, эксперты утверждают, что поскольку украинцы начинали год в районе 37 грн, а средний по прогнозу МВФ — 41 грн, то на конец года — это 41 плюс 3-4 грн. Другими словами, на конец года страна выйдет на отметку в 44-45 грн за долл.

Мы также сообщали, что в июне 2024 года средний курс продажи наличного доллара в Украине вырос на 1,7% или около 60 копеек. В прошлом месяце курс доллара составил в среднем 40,85 гривны.