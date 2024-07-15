Курс валют на 16 июля — банки повысили цены на доллар

Финучреждения пересмотрели курс доллара — как изменилась ситуация на рынке
Курс доллара на украинском наличном рынке растет. Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2024 года установил официальный курс на более низком уровне.
Об этом сообщает пресс-центр Нацбанка и мониторинговые порталы.
Курс доллара, евро и злотого
Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:
- доллар — 40,01 грн (-0,03);
- евро — 44,72 грн (+0,04);
- злотый — 10,51 грн (+0,01).
Курс валют в банках
По информации издания Kurs, на наличном рынке американская валюта в дальнейшем дорожает. Стоит в среднем в покупке 40,82 грн (+0,09), в продаже — 41,31 грн (+0,06). Евро в покупке стоит — 44,36 грн (+0,15), в продаже — 45,05 грн (+0,11).
ПриватБанк доллар покупает за 40,73 грн (+0,13), продает — 41,33 грн (+0,13). В Райффайзен Банке покупают за 40,90 грн (+0,15), продают — за 41,24 грн (+0,12). В Ощадбанке стоит при покупке 40,80 грн, при продаже — 41,30 грн.
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
Как сообщает портал Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,25 грн (+0,25), в продаже — 41,45 грн (+0,30). Евро стоит в покупке 45,00 грн (+0,50), в продаже — 45,25 грн (+0,40).
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Напомним, эксперты утверждают, что поскольку украинцы начинали год в районе 37 грн, а средний по прогнозу МВФ — 41 грн, то на конец года — это 41 плюс 3-4 грн. Другими словами, на конец года страна выйдет на отметку в 44-45 грн за долл.
Мы также сообщали, что в июне 2024 года средний курс продажи наличного доллара в Украине вырос на 1,7% или около 60 копеек. В прошлом месяце курс доллара составил в среднем 40,85 гривны.
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